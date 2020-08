Kumbulla ha scelto l'Inter: scatta la trattativa con l'Hellas Verona. Domino portieri in Serie A: si attende la scelta di Sirigu. Idea Pjaca per il Benevento. Fofana è inseguito da Atalanta e Inter, ma sceglie... il Lens. Serie B: il Venezia assolda Paolo Zanetti come nuovo tecnico.

Kumbulla ha scelto l'Inter: scatta la trattativa con l'Hellas Verona

Secondo Sky Sport, il centrale difensivo del Verona Marash Kumbulla, inseguito da Lazio, Napoli e Inter, avrebbe scelto proprio il club nerazzurro. Accordo trovato col giocatore, ora non resta che intavolare la trattativa con l'Hellas di patron Setti.

La nostra opinione: tutto sembrava presagire uno scontro di mercato tra Lazio, invece a spuntarla è stata l'Inter. Kumbulla si inserirebbe nel progetto "parallelo" di crescita di giovani talenti (leggi Bastoni, Sensi, Barella, Esposto...) approntato da tutto sembrava presagire uno scontro di mercato tra Lazio, invece a spuntarla è stata l'Inter. Kumbulla si inserirebbe nel progetto "parallelo" di crescita di giovani talenti (leggi Bastoni, Sensi, Barella, Esposto...) approntato da Antonio Conte . Nella sua visione di Inter vincente, è fondamentale affiancarli ai grandi campioni per costruire un lungo ciclo di successi.

Domino portieri: si attende la scelta di Sirigu

A pochi giorni dal raduno granata, il portiere Salvatore Sirigu non ha ancora sciolto le riserve, se sarà ancora lui o meno a difendere anche per la prossima stagione i pali del Torino. L'ex PSG piace a Cagliari, Lazio, Napoli e Roma e il nuovo tecnico Marco Giampaolo è chiamato ad attuare un'opera di convincimento per trattenerlo. Se così non fosse, piace Luigi Sepe del Parma, attenzionato anche dall'Inter come vice di Samir Handanovic.

La nostra opinione: la sensazione è che l'estremo difensore sardo sia rimasto particolarmente provato dalla brutta stagione dei granata nella stagione appena conclusa. E che, contestualmente, dopo tre stagioni, decida di cambiare aria.

Benevento: idea Pjaca

Non sono le opzioni di Gervinho e Lapadula: l'ambizioso Benevento mette sul piatto di Filippo Inzaghi anche l'idea Marko Pjaca, talento croato certamente bisognoso di rilancio e ancora di proprietà della Juventus dopo l'ultima (brevissima, causa Covid) esperienza in prestito all'Anderlecht. In settimana, il tecnico giallorosso farà le sue scelte. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: i sanniti sono ambiziosi e Pjaca dovrebbe affrettarsi a dire di Sì. Troverebbe l'ambiente ideale per tornare a esprimere tutte le sue straordinarie qualità tecniche, rimaste sfortunatamente soffocate dagli infortuni.

Fofana vuole il Lens, l'Udinese glielo nega

Secondo Sky Sport, Seko Fofana avrebbe manifestato l'intenzione, per motivi personali, di tornare in Francia e nella fattispecie al Lens. L'Udinese, tuttavia, gli avrebbe risposto "picche" dal momento che non esisterebbero né i presupposti, né una reale trattativa col club giallorosse.

La nostra opinione: certo, la scelta del centrocampista franco-ivoriano giustiziere della Juventus, è piuttosto singolare. Lo vogliono squadre del calibro di Inter e Atalanta e lui opta per tornare in un team francese, peraltro di seconda fascia. Che, chiaramente, non può avere le stesse possibilità economiche delle prime due per imbastire una trattativa in grado di soddisfare l'Udinese.

Serie B, Venezia: ufficiale il nuovo mister Paolo Zanetti

L'ex tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Venezia, in Serie B. Sostituisce Alessio Dionisi, pronto a sua volta a subentrare a Pasquale Marino (ufficializzato dalla SPAL) sulla panchina dell'Empoli. Contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale della società lagunare:

"Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è il nuovo tecnico arancioneroverde. L’allenatore classe 1982, originario di Valdagno, ha sottoscritto con il club un contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Zanetti inizia la sua carriera da allenatore nel 2014 entrando nello staff tecnico della Reggiana, nel 2017 si lega al Sudtirol con cui per due anni consecutivi raggiunge i play-off, vincendo inoltre nel 2018 la Panchina d’Oro di Serie C. Nel 2019 diventa l’allenatore dell’Ascoli fino a quando gli subentra Abascal che eredita una squadra a 3 punti dalla zona play-off. Zanetti verrà presentato lunedì 17 agosto alle ore 15,30 presso la sede della società lagunare in Viale Ancona 43 a Mestre".

La nostra opinione: Dionisi è stata la rivelazione tra i tecnici di Serie B, con una salvezza conquistata all'insegna delle vittorie in trasferta. Il classe 1980, che arrivava dalle esperienze in panchina all'Olginatese, Borgosesia, Fiorenzuola e Imolese, con ogni probabilità sarà incaricato dalla dirigenza dell'Empoli di riportare i toscani in Serie A. A Venezia, invece, un allenatore di casa e altrettanto giovane: il classe 1982 Paolo Zanetti, che deve cercare di riscattarsi dopo l'insoddisfacente esperienza col Picchio.

