Il Valencia chiede Rugani e De Sciglio alla Juventus, l'Everton ci prova per Florenzi, Otamendi proposto alla Lazio. L'Ajax assapora l'idea del colpaccio: riportare Suarez ad Amsterdam. Bruno Alves vicino all'addio al Parma: c'è il Boavista.

Valencia su Rugani e De Sciglio

Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', il Valencia ha puntato il mirino su due giocatori della Juventus: Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Tra i due club ci sarebbero già stati i primi contatti. L'ex empolese e l'ex rossonero potrebbero dunque proseguire la carriera assieme, ma lontano da Torino.

La nostra opinione. Rugani e De Sciglio sono Rugani e De Sciglio sono due delle note stonate dell'ennesimo scudetto vinto dalla Juventus . Incapace di esplodere il primo, poco convincente e pure frenato dagli infortuni il secondo. Toccherà ad Andrea Pirlo valutarne l'effettiva utilità all'interno della nuova rosa bianconera.

De Sciglio - Bayer Leverkusen-Juventus - Champions League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

L'Everton ci prova per Florenzi

Di ritorno alla Roma dopo aver giocato nel Valencia la seconda parte della stagione, Alessandro Florenzi non sa ancora quale maglia indosserà tra qualche settimana. In bilico la sua permanenza nella Capitale, possibile se non probabile una nuova partenza. Secondo 'Sky', tra le formazioni interessate c'è anche l'Everton, dove Florenzi troverebbe Carlo Ancelotti.

La nostra opinione. Per iniziare la sua prima stagione completa all'Everton, Ancelotti vuole andare sul sicuro pescando giocatori da lui conosciuti. Ecco perché i Toffees continuano il pressing per Allan, ed ecco perché nel radar è entrato anche Florenzi. Le cui caratteristiche, peraltro, si sposerebbero alla perfezione con la Premier League.

Otamendi proposto alla Lazio

Dal Manchester City alla Lazio a parametro zero. Come David Silva, la cui firma però non è ancora arrivata. E così, mentre attende il sì dello spagnolo, il club biancoceleste pensa anche al secondo colpo: Nicolas Otamendi. L'argentino, secondo 'Il Messaggero', sarebbe stato proposto. Nel radar anche Thiago Silva, pure lui svincolato una volta conclusa la Champions League col PSG.

La nostra opinione. Al netto di qualche insicurezza, Otamendi regalerebbe alla Lazio un'esperienza ad altissimi livelli che in questo momento manca alla difesa di Simone Inzaghi. Ovvero ciò di cui i biancocelesti hanno bisogno per affrontare il tortuoso percorso della Champions League.

Otamendi con Guardiola Credit Foto Getty Images

L'Ajax prova a riportare a casa Suarez

Secondo il 'Telegraaf', l'Ajax sta pensando a un'operazione di mercato clamorosa: quella che riporterebbe a casa Luis Suarez, che proprio ad Amsterdam, tra il 2007 e il 2011, si fece conoscere al grande pubblico europeo guadagnandosi la chiamata del Liverpool.

La nostra opinione. La Pistolero si è parlato negli ultimi giorni anche di Juventus. Ma le ragioni del cuore potrebbero prevalere. La rivoluzione del Barcellona sembra destinata a colpire anche alcuni uomini di spicco della rosa. E tra questi può esserci proprio Suarez, comunque reduce da una stagione da 16 reti in Liga e altre 5 in Champions League. Per ilsi è parlato negli ultimi giorni anche di Juventus. Ma le ragioni del cuore potrebbero prevalere.

Luis Suarez sous le maillot de l'Ajax Credit Foto Getty Images

Bruno Alves vicino al Boavista

Secondo il sito del quotidiano portoghese 'Record', Bruno Alves sta per lasciare il Parma e tornare in patria per giocare con il Boavista. Trattativa in stato avanzato e chiusura vicina. Assieme a lui sta per arrivare l'ex Benfica e Manchester City Javi Garcia, nelle ultime tre stagioni al Betis.

La nostra opinione. Capitano, leader difensivo, modello da seguire per i più giovani. Ma non va dimenticato che Bruno Alves compirà 39 anni a novembre. E dunque è ormai arrivato al rettilineo finale di una gloriosa carriera. Toccherà al Parma trovare il profilo giusto per rimpiazzarlo non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

