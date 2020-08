Lazio: dopo Lazzari, piace un altro esterno della SPAL, Fares. Roma: Zappacosta saluta, Olsen verso il Bayer Leverkusen. Bologna, ufficiale: Krejci torna a casa, allo Sparta Praga. Gotti non è convinto del progetto Udinese. Altra rivoluzione al Genoa: in arrivo il ds Faggiano (e mister Liverani?).

Lazio: dopo Lazzari, piace un altro esterno della SPAL, Fares

Secondo Il Messaggero, la Lazio sarebbe pronta a investire 8 milioni da girare alla neoretrocessa SPAL per Mohamed Fares. Pallino di Simone Inzaghi, andrebbe a rinforzare la fascia sinistra e sarebbe perfetto per il modulo 3-5-2. Intanto, lo spagnolo Jony, svestirà la casacca biancoceleste: ha tante offerte in patria.

La nostra opinione: giocatore che avrebbe bisogno di approdare in una "big" per maturare defintivamente. Sia a Verona ha mostrato - a tratti - ottime qualità, mescolate a una corsa stratosferica. Insomma, l'ideale per l'assetto tattico e l'idea di calcio per la Lazio.

Fares, Vlahovic - SPAL-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Roma: Zappacosta saluta, Olsen verso il Bayer Leverkusen

Non solo Chris Smalling, anche il laterale della Roma Davide Zappacosta torna al Chelsea, da cui era arrivato in prestito. Tra infortuni e mancanza di continuità, il giocatore non ha convinto mister Paulo Fonseca. Nel frattempo, il portiere Robin Olsen torna da Cagliari e punta al Bayer Leverkusen, in Bundesliga.

Bennacer-Zappacosta, Milan-Roma 2019-20 Credit Foto Getty Images

La nostra opinione: l'infortunio al crociato patito a inizio stagione ha totalmente minato l'annata in giallorosso di Zappacosta, che conta solo 9 presenze in campionato e che, evidentemente, non ha scaldato il cuore della guida tecnica. Torna tra i Blues (con cui è legato fino al 30 giugno 2022), quindi, ma difficilmente per restare. Discorso Olsen: la Roma ha steccato nuovamente con Pau Lopez. Dare un'ulteriore possibilità allo svedese (disastroso in giallorosso) appare comunque troppo rischioso.

Olsen - SPAL-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Bologna, ufficiale: Krejci torna a casa, allo Sparta Praga

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Sparta Praga il diritto alle prestazioni sportive di Ladislav Krejci. A Ladislav va il nostro più affettuoso saluto e un grande in bocca al lupo: con la maglia del Bologna ha collezionato 84 presenze e ha messo a segno 3 reti".

La nostra opinione: il laterale ceco ha fatto benino, non di più, nelle quattro stagioni coi felsinei. La sensazione è che non sia mai riuscito ad ambientarsi totalmente alla Serie A.

Bologna 2019-2020: Ladislav Krejci (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese: Gotti non è convinto. In pole ci sono Maran e Semplici

Secondo fonti incrociate, mister Luca Gotti non sarebbe più così convinto del progetto Udinese e si è preso un po' di tempo per decidere se rimanere o lasciare. Nel caso si verificasse la seconda ipotesi, già individuati due potenziali sostituti: Rolando Maran (ex Cagliari) oppure Leonardo Semplici (ex SPAL).

La nostra opinione: una storia che sta prendendo strane pieghe. Il progetto Udinese sembrava cucito su misura per Gotti, allenatore della scuola Glerean, composto, pragmatico e mai una parola di troppo. Si era parlato di mandarlo in Inghiilterra (dov'era già stato assistente di Sarri al Chelsea) per riportare in Premier Leaue il Watford (sempre della proprietà della famiglia Pozzo), neo retrocesso in Championship. Le consultazioni proseguiranno fitte nelle ore a venire.

Luca Gotti - Udinese-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Genoa, altra rivoluzione di Preziosi: c'è il ds Faggiano, che vuole Liverani in rossoblù

Ennesima rivoluzione in casa Genoa. Il presidente Enrico Preziosi ha già dato il benservito al direttore sportivo Francesco Marroccu. Che vuole sostituire col collega Daniele Faggiano, attualmente al Parma (che pensa di sostituirlo con Dario Baccin), e a cui verrebbero consegnate numerose mansioni di controllo. Anche la scelta del tecnico, in questo caso Fabio Liverani, il quale starebbe però valutando attentamente l'ipotesi di rinnovo triennale col Lecce. Dovrebbe finire qui, in ogni caso, l'esperienza sulla panchina rossoblù di Davide Nicola.

La nostra opinione: sembra tutto giusto, tutto lineare. A patto che, tra 365 giorni (o anche meno) non si faccia una ri-rivoluzione. Che posi sarebbe l'ennesima e di cui i tifosi rossoblù farebbero volentieri a meno...

Parma 2019-2020: il direttore sportivo Daniele Faggiano (Getty Images) Credit Foto Getty Images

