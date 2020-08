Lucas Torreira of Arsenal in action during the Premier League match between Leicester City and Arsenal FC at The King Power Stadium on November 09, 2019 in Leicester, United Kingdom

La Fiorentina piomba su Torreira. Lazio, caccia a bomber kosovaro Muriqi, 17 reti nell'ultima stagione disputata col Fenerbahçe. Roma, Pastore: rescissione? Tutto congelato fino all'operazione all'anca che dovrà sostenere "El Flaco". Robinho si svincola dal Basaksehir, mentre il Monaco ufficilizza il forte difensore Diasisi.

Lazio, caccia a bomber Muriqi

Secondo Sportmediaset, la Lazio sarebbe sulle tracce dell'attaccante classe '94 del Fenerbahçe Vedat Muriqi. Il tandem Lotito-Tare avrebbe già offerto 18 milioni al club turco con cui il nazionale kosovaro ha realizzato 17 reti nell'ultima stagione disputata.

La nostra opinione: giocatore fisico, attaccante senza fronzoli, di quelli che vedono la porta senza troppi complimenti. Un elemento alla Lazio, insomma, tra scoperta e realtà già acquisita, in grado di sfondare in Serie A.

Roma, Pastore: rescissione? Tutto congelato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento, la Roma non valuterà la rescissione dell'assai oneroso contratto quinquennale di Javier Pastore. Un summit a riguardo seguirà dopo l'operazione all'anca che "El Flaco" dovrà sostenere in questi giorni a Barcellona per risolvere definitivamente quel problema fisico che l'ha spesso tenuto lontano dai campi.

La nostra opinione: Javier Pastore, contratto fino al 2023, appena 11 presenze in campionato, risulta il giocatore che guadagna di più (4,5 all'anno) della rosa giallorossa. Prima di lui, solo Dzeko (5 milioni). Questo basta per capire i dividendi disastrosi pagati da un'operazione di mercato che, sin dall'estate 2018, non ha mai funzionato. Liberarsene - superando ogni resistenza dell'argentino - sarebbe una "manna" per le casse romaniste.

Per Torreira spunta la Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport, sul mediano ex Pescara e Sampdoria Lucas Torreira, oltre al Torino del neotecnico Gampaolo, ci sarebbe anche la Fiorentina. Su indicazioni di Iachini, patron Rocco Commisso sarebbe pronto ad avanzare un'offerta all'Arsenal per affiancarlo, in fase nevralgica, al neo arrivato Sofyan Amrabat.

La nostra opinione: la concorrenza è ardua, ma sappiamo già che quando Commisso si mette in testa una cosa, riesce ad andare fino alla fine. Con i soldi di un'eventuale cessione di Federico Chiesa, l'operazione potrebbe diventare decisamente più concreta.

Robinho si svincola dall'Istanbul Basaksehir

Finisce ufficialmente l'avventura, dopo un anno e mezzo, dell'ex attaccante del Milan Robinho all'Istanbul Basaksehir, campione di Turchia. Nella nota del club si legge: "Lo ringraziamo per il contributo offerto al nostro club e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera".

La nostra opinione: un'esperienza discreta, non trascendentale, quella coi neo campioni di Turchia. Ha dato il proprio contributo, senza strafare: il brasiliano, oggi, è lontanissimo parente di colui che Pelé aveva individuato come "erede". Può ancora, però, fare la felicità di qualche squadra di medio lignaggio nei migliori 5 campionati europei. Tuttavia, per l'ex Santos, classe 1984, non si esclude un rientro in patria a svernare.

Il Monaco si assicura il forte difensore Diasisi

Il Monaco ufficializza l'acquisto per i prossimi 5 anni del centrale difensivo classe 1998 Axel Disasi. Il franco-congolese arriva nel club del Principato per una cifra pari a 13,5 milioni di euro. E' stato grande protagonista, nella stagione poi interrotta dal Covid-19, della retroguardia meno battuta in Ligue 1, per l'appunto quella dello Stade de Reims.

La nostra opinione: 190 centimetri, specialista nelle traiettorie aeree, con un po' più di attenzione, si tratta di un giocatore che avrebbe potuto tranquillamente essere pronto per la Serie A già ora. Stagione da incorniciare quella col Reims, dalla difesa granitica, la migliore in terra transalpina, si diceva: appena 21 reti subiti. Anche meglio del PSG (24).

