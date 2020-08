Prosegue la telenovela Chris Smalling tra Manchester United e Roma. Il centrale difensivo ha mandato agli operatori di mercato l'ennesimo segnale circa la sua volontà di tornare immediatamente a Roma: l'inglese si è detto disposto ad accettare la stessa cifra percepita l'anno appena concluso (3 milioni) pur di restare un calciatore della Lupa.

Prosegue la telenovela Chris Smalling tra Manchester United e Roma. Il centrale difensivo inglese ha mandato agli operatori di mercato l'ennesimo segnale circa la sua volontà di tornare immediatamente a Roma, dopo la rinuncia forzata a partecipare al match di Europa League contro il Siviglia, in cui di fatto è stato il giocatore più rimpianto dai tifosi giallorossi e da mister Paulo Fonseca. Smalling si è detto disposto ad accettare la stessa cifra percepita l'anno appena concluso (3 milioni) pur di restare un calciatore della Lupa. Rinunciando, peraltro a una somma più cospicua, quella che gli garantirebbe lo status di calciatore di Premier League.

Volontà che potrebbero influire sulla trattativa tra i due club: inizialmente i Red Devils avevano chiesto una cifra altissima: 25 milioni "cash". La Roma sperava in un rinnovo del prestito, ma questa volta con l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Opzione che non convince lo United, che nonostante il pessimo ancorché insanabile rapporto tra Smalling e il manager Ole Gunnar Solskjær, vuole incassare fino all'ultimo euro (pardon, pound) per finanziare parte della prossima campagna acquisti. Magari scatenando un'asta internazionale (in pole Newcastle, Juventus e inter) per il giocatore. Che però vuole solo la Roma...

