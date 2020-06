La Gazzetta dello Sport riprende le parole dell'uomo mercato dell'Inter su Tonali e Chiesa mentre Tuttosport parla delle operazioni in ballo tra bianconeri e giallorossi. Secondo AS, il Real Madrid ha nel mirino Sancho.

Marotta gioca a carte scoperte

"Non nascondo che siano due talenti. Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Chiedono 70 milioni? Forse anche di più. Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita". La Gazzetta dello Sport apre con le dichiarazioni di Marotta che gioca a carte scoperte su Tonali.

La nostra opinione: l’Inter di Zhang vuole già chiudere due operazioni di mercato importanti, ovvero quelle che dovrebbero portare in nerazzurro Sandro Tonali del Brescia e il difensore albanese del Verona, Marash Kumbulla (obiettivo anche della Juventus). Per Tonali, l’Inter sembra davvero non avere rivali e l’operazione dovrebbe concludersi in tempi brevi secondo le ultime indiscrezioni. Il ragazzo è il centrocampista che serve ad Antonio Conte per dare ordine al centrocampo e il suo approdo sarebbe un colpo di vitale importanza, dato che il classe 2000 è desiderato da tantissimi club europei tra i quali figura la Vecchia Signora.

Asse Juve-Roma sul mercato: non solo Zaniolo in ballo

"Juve-Roma trattano a oltranza", titola oggi Tuttosport. Tra le due squadre ci sono diversi affari in ballo, principalmente se ne starebbero definendo due. Uno riguarda lo scambio Romero-Under, l'altro Mandragora-Cristante mentre il club giallorosso non intende cedere Zaniolo se non per una cifra superiore ai 60 milioni di euro.

La nostra opinione: mancano ormai poco più di venti giorni al 30 giugno, data in cui le società dovranno chiudere i rispettivi bilanci. Ecco perché Juventus e Roma sono pronte a sedersi intorno a un tavolo per imbastire un'operazione che sia il più possibile vantaggiosa tecnicamente ma anche economicamente per entrambe le parti. Zaniolo a parte, restano quindi quattro i nomi più caldi sul tavolo tra i due club: Bryan Cristante, Rolando Mandragora, Cristian Romero e Cengiz Under. I primi due sono da mesi al centro delle voci dato che la Juventus dovrebbe ricomprare Mandragora dall'Udinese per 26 milioni di euro e potrebbe poi girarlo alla Roma in cambio di Cristante. Cengiz Under, invece, per caratteristiche piace molto a Maurizio Sarri ed è praticamente coetaneo del difensore attualmente in prestito al Genoa ma già di proprietà bianconera. L'ipotesi è quella di uno scambio con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Il Real Madrid vuole Sancho

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Sancho, giovane stella in forza al Borussia Dortmund. I rapporti tra i due club sono eccellenti ma non sarà facile strappare l'esterno d'attacco inglese alla società tedesca.

La nostra opinione: Sancho è un talento purissimo. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti altri club, tra cui il Manchester United che sogna di farlo diventare il suo nuovo Cristiano Ronaldo. Il Borussia Dortmund, nel recente passato, avrebbe rifiutato una proposta dei Red Devils pari a 140 milioni di euro.

