Fantacalcio o qualcosa di più? Le voci sul possibile approdo di Lionel Messi all'Inter si fanno settimana dopo settimana più insistenti, ma sono già state ridimensionate in maniera piuttosto drastica sia da Antonio Conte che da Beppe Marotta. Per dare contoni più definiti alla vicenda abbiamo chiesto il parere ai nostri colleghi di Eurosport Spagna ed Eurosport Inghilterra.

Le voci e le suggestioni sul possibile approdo di Lionel Messi all'Inter si fanno sempre più frequenti e insistenti. Il semplice accostamento tra l'argentino e il club di Suning scatena naturalmente la fantasia e l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri, nonché i commenti e - perché no - l'invidia degli avversari. Per cercare di dare contorni più definiti a quello che a tutti gli effetti diventerebbe un colpo destinato a riscrivere la storia del nostro calcio, a distanza di soli due anni da quello che portò Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018, abbiamo chiesto ai nostri colleghi di Eurosport Spagna (che seguono molto da vicino il Barcellona) ed Eurosport Inghilterra (molto attenti agli sviluppi del calciomercato) di darci il loro punto di vista in merito alla possibile operazione che, stando ai giudizi fin qui espressi da Antonio Conte e Beppe Marotta, può essere archiviata alla voce Fantacalcio. Ma è davvero così?

Il parere di Eurosport Spagna (Samuel Garcia)

Serie A Messi-Inter, affare da 260 milioni lordi: possibile se Leo si libera gratis dal Barcellona DA 14 ORE

Messi può davvero lasciare il Barcellona quest'estate? O sarà più "semplice" acquistarlo l'anno prossimo quando scadrà il suo contatto con i blaugrana?

"È impossibile per Messi lasciare il Barcellona quest'estate. In più bisogna considerare che l'emergenza Covid-19 esclude che ci saranno grossi trasferimenti in generale sul mercato. La prossima stagione, se il Barcellona non dovesse vincere nessun titolo e il presidente Bartomeu dovesse vincere le elezioni del 2021, potrebbe aprirsi uno spiraglio per la partenza di Messi. Ma è molto difficile".

L'Inter sarebbe la squadra ideale per Messi dopo una vita trascorsa al Barça?

"Messi vuole vincere negli ultimi anni della sua carriera ed è arrabbiato con il Barcellona perché, specialmente in Champions League, sembra non avere un progetto vincente. Secondo me l'Inter non è la sua destinazione ideale. In Italia è la Juventus ad avere attualmente il miglior progetto. E anche in Europa l'Inter non è tra le candidate a vincere la Champions".

C'è qualcosa di vero o si tratta solo di rumors?

"Messi non sta vivendo il suo miglior momento al Barcellona, questo è evidente, ma la maggior parte delle indiscrezioni sono semplici rumors".

Con Messi e Ronaldo la Serie A potrebbe diventare la nuova Liga e diminuire il gap dalla Premier League?

"Assolutamente. La Serie A potrebbe contare sui due giocatori più forti del 21esimo secolo e avrebbe un richiamo molto forte. Inoltre la sfida tra i Messi e Ronaldo potrebbe ripetersi nello stesso campionato come già accaduto in Liga".

Il parere di Marcus Foley (Eurosport Inghilterra)

Messi può davvero lasciare il Barcellona quest'estate? O sarà più "semplice" acquistarlo l'anno prossimo quando scadrà il suo contatto con i blaugrana?

"L'Inter non può sostenere i costi del cartellino e dell'ingaggio di Messi e non penso che l'operazione possa concretizzarsi quest'estate. Immaginare che il Barcellona possa lasciarlo partire quando è ancora sotto contratto è semplicemente inconcepibile. A quanto mi risulta la clausola che consente all'argentino di lasciare il Barcellona a parametro zero, esercitabile per gli anni rimanenti del suo contratto a patto che dia un preavviso di almeno un mese al club, è scaduta e il suo nuovo accordo è pienamente entrato a regime l'1 luglio scorso".

L'Inter sarebbe la squadra ideale per Messi dopo una vita trascorsa al Barça?

"Sarebbe molto interessante vedere come si adatterebbe al gioco di Conte, tecnico noto per avere avuto diverbi anche accesi con giocatori di forte personalità. Messi, dal canto suo, ha dimostrato di non avere alcun timore a esprimere il proprio pensiero quando sente il bisogno di farlo. Dal punto di vista del gioco esistono sempre margini di rischio quando un giocatore si trasferisce in una squadra nuova, ma stiamo pur sempre parlando di Messi e Conte ha dimostrato di essere tatticamente molto preparato. La soluzione migliore per lui sarebbe quella di raggiungere Guardiola al Manchester City".

Play Icon WATCH Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 00:00:50

C'è qualcosa di vero o si tratta solo di rumors?

"Mi sembra chiaro che Messi non sia molto contento della direzione che sta prendendo il Barcellona. Il suo obiettivo è quello di rivincere la Champions League e, se dovesse capire che in maglia blaugrana non ci sono più le condizioni per competere a quei livelli, penso che inizierebbe a considerare l'ipotesi di cambiare aria".

Con Messi e Ronaldo la Serie A potrebbe diventare la nuova Liga e diminuire il gap dalla Premier League?

"Direi proprio di sì. In Inghilterra l'interesse nei confronti della Serie A è in crescita, soprattutto riguardo all'Atalanta e al Sassuolo, quindi se Messi dovesse davvero aggiungersi a Cristiano Ronaldo l'interesse non potrebbe che aumentare".

Play Icon WATCH Conte: "Messi è fantacalcio, è una fesseria ma ci piace che mettete sempre noi in mezzo" 00:01:37

Serie A Conte: "Più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter" IERI A 22:42