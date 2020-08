Il terzino destro del Tottenham avrebbe ceduto alle lusinghe di Paolo Maldini e soci. Ora, occorre trovare un accordo col Tottenham, che chiede non meno di 20 milioni. In uscita, in cas Milan, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria.

Tra le trattative in piedi in questi giorni in casa Milan, quella per un nuovo terzino destro. In caso di addio ad Andrea Conti o Davide Calabria (sul piede di partenza), a Paolo Maldini e soci piace fortemente l'ivoriano del Tottenham clase 1992 Serge Aurier, che - secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio - avrebbe detto "Sì" al club rossonero. Ora non resta che concludere con la società londinese, che chiede 20 milioni. Il Milan non sembra intenzionato ad arrivare a quella cifra, ma tenterà comunque di trovare un accordo con patron Daniel Levy.

