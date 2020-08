Giacomo Bonaventura of Ac Milan during the Serie A football match between AC Milan and AC Chievo Verona . Ac Milan wins 3-1 over AC Chievo Verona

Dopo 5 stagioni, 184 presenze, 35 reti messe a segno e una Supercoppa Italiana conquistata, Giacomo Bonaventura saluta definitivamente il Milan. Il congedo, come ormai di consueto, è arrivato attraverso i profili social dello stesso giocatore. Su di lui adesso ci sono Atalanta e Benevento.

di Samuele Ragusa. Un amore sbocciato fin da subito, un feeling con la tifoseria e con l'ambiente emerso in maniera chiara dal primo momento in cui Jack Bonaventura ha vestito i colori del Milan. Ma come la maggior parte delle favole sportive, anche quella dell'ormai ex numero 5 rossonero è giunta al termine, tra il rammarico dei tifosi e l'amarezza dello stesso giocatore, per un rinnovo di contratto che poteva essere, ma che non è stato.

Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un'esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore!!

Termina così l'avventura di Bonaventura con la maglia del Milan, con le lacrime al centro del prato di un San Siro mai così silenzioso al termine dell'ultima sfida della stagione contro il Cagliari, con un video pubblicato sul profilo Instagram dello stesso giocatore che va a ripercorrere quei 5 gloriosi anni che hanno permesso al centrocampista scuola Atalanta di affermarsi una volta per tutte in Serie A. Prestazioni di sacrificio, gol e giocate decisive che gli hanno permesso di entrare nel cuore dei tifosi rossoneri, proprio come questi sono entrati in maniera indelebile nel cuore di Jack Bonaventura.

I numeri di Bonaventura in rossonero

Diversi gli infortuni che nelle ultime stagioni hanno frenato la voglia e la fame di Jack Bonaventura, su tutti l'operazione al ginocchio che lo ha costretto al forfait quasi totale della stagione 2018-19. Ma nonostante i diversi acciacchi, il centrocampista della nazionale ha sicuramente lasciato il segno nella storia del club rossonero, siglando, tra l'altro, il gol che nella Supercoppa Italiana 2016 ha permesso al Milan di prolungare la partita fino ai calci di rigore e di sollevare poi il trofeo contro la Juventus.

Stagione Presenze Gol Assist 2015-16 39 7 11 2016-17 22 5 5 2017-18 47 9 4 2018-19 10 3 0 2019-20 32 4 6

Un futuro ancora tutto da scrivere

Nel futuro di Bonaventura sembra comunque esserci la Serie A, con l’ipotesi più romantica che sarebbe quella di un ritorno al passato con la maglia dell'Atalanta, proprio dove la sua carriera da professionista era cominciata. Quella meno romantica, ma sicuramente più concreta, è invece un passaggio al Benevento, squadra neo promossa pronta a mettere sul piatto cifre importanti per costruire una squadra in grado di lottare al meglio per mantenere la categoria. Per il classe ’89 sarebbe già pronto un contratto biennale su cui manca solamente apporre la firma. Bonaventura, intanto, prende tempo.

