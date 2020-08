Inizia la settimana decisiva in Casa Milan per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza il prossimo 31 agosto. Le richieste dell'agente Mino Raiola parlano chiaro: 7,5 milioni metti (ovvero 15 lordi) per il suo assistito per giocare in rossonero anche la stagione che verrà. Il club rossonero, fi qui, ne propone 5 più bonus.

Inizia la settimana decisiva in Casa Milan per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza il prossimo 31 agosto. Le richieste dell'agente Mino Raiola parlano chiaro: 7,5 milioni metti (ovvero 15 lordi) per il suo assistito per giocare in rossonero anche nella stagione che verrà. E che inizierà presto, visto che la formazione di Stefano Pioli sarà chiamata a scendere in campo già nei preliminari di Europa League. Il tecnico parmense spere, col raduno della squadra ormai a ridosso, di avere a disposizione il pilastro portante della squadra senza pensieri ed estremamente concentrato sui prossimi, imminenti impegni.

Piccoli, grandi scogli da superare

Ci sarà da venirsi in contro, ma gli ostacoli non sembrano insormontabili, dal momento che tutte le parti in causa sono propense a proseguire l'avventura mano nella mano. Ibrahimovic è stato l'uomo della grande risalita rossonera con la sua personalità, il senso di sicurezza infuso all'intera squadra e, soprattutto, i suoi gol: 11, per l'esattezza, che l'hanno elevato a secondo miglior marcatore dell'organico, impiegandoci però la metà del tempo rispetto ai propri compagni. Società, tifosi e addetti ai lavori non si sono mai risparmiati in applausi a scena aperta per lo svedese che, ora, chiede gli venga riconosciuto o status di "salvatore della patria" anche in termini finianziari.

Le pretese del "salvatore della patria rossonera"

D'altro canto, però, si parla pur sempre di un rinnovo da 7,5 milioni netti da proporre a un giocatore che, per quanto fondamentale, il prossimo 3 ottobre spegnerà 39 candeline e di un club, il Milan, che vuole presto fare del monte ingaggi oculato un caposaldo gestionale. L'offerta fin qui proposta a Ibra parla di 5 milioni più bonus "di routine" che gli permetterebbero di arrivare agevolmente a 6. Gli stessi attualmente percepiti da Gianluigi Donnarumma altro assistito da Mino Raiola. La sensazione è che il Milan andrà a migliorare l'offerta e Zlatan farà un piccolo sconto. Sette milioni e mezzo lo porterebbero sul podio dei giocatori più pagati della Serie A insieme a Romelu Lukaku e Christian Eriksen dell'inter. Prima di lui resterebbero solamente gli juventini Cristiano Ronaldo (inarrivabile a 31 milioni) e Matthijs de Ligt (8 più bonus).

