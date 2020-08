Il tecnico rossonero è in costante contatto telefonico con l'attaccante per fargli sentire quanto sia importante per il progetto.

La Gazzetta dello Sport monitora costantemente l’evoluzione della trattativa tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan per il rinnovo del contratto. La situazione, a quanto pare, è in stallo: lunedì ci sarà la ripresa dei lavori della squadra e ancora non si è giunti a un accordo. Il club deve incontrare Mino Raiola e le due parti devono trovare una soluzione alla distanza di 2,5 milioni di euro che le separano.

Terza maglia: segnale incoraggiante?

Serie A Serie A, estate 2020: le date dei ritiri di tutte le 20 squadre DA 11 ORE

Nel frattempo, Zlatan ha indossato la terza maglia del Milan come modello per la campagna promozionale. Questo non vuol dire nulla e lo sappiamo: anche nella precedente gestione rossonera erano stati utilizzati come testimonial per la campagna abbonamenti giocatori-chiave che sono stati poi venduti di lì a poco, scatenando le ire dei tifosi... E uno di questi era proprio lo stesso Ibra, che insieme a Thiago Silva campeggiava sui cartelloni pubblicitari di Milano e poi . Storia antica, comunque: stiamo parlando del 2012 e di altri proprietari. Resta il fatto che se Ibrahimovic non volesse restare al Milan non ci metterebbe la faccia per una maglia che non sente sua. Quindi questo può essere interpretato come un segnale incoraggiante.

Pioli lavora dietro le quinte per convincere Zlatan

Nel frattempo, sempre secondo la rosea, ci sarebbe un contatto costante tra Stefano Pioli e l’attaccante svedese: i due si sentono regolarmente al telefono ed evidentemente esiste una stima reciproca, altrimenti, conoscendo il carattere e la personalità di Zlatan, a quest’ora non staremmo scrivendo niente di tutto ciò. Se Pioli riuscirà a far leva sui giusti argomenti per convincere Ibra a ridursi l’ingaggio, allora il gioco è fatto. Ma è chiaro che un allenatore non può entrare nel merito economico del rapporto tra giocatore e club, quindi serve solo tanta psicologia e ancora un pizzico di pazienza.

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

Serie A Il Napoli va su Sokratis: lo vuole a prescindere da Gabriel DA 11 ORE