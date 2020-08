Secondo Gazzetta dello Sport e Tuttosport è tutto pronto per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan mentre il Mundo Deportivo sostiene che il futuro di Lautaro è legato a quello di Suarez. Sancho è sempre più vicino al Manchester United ma le cifre in ballo con il Borussia Dortmund sono pazzesche.

Milan-Ibrahimovic, ci siamo!

Come riportano la Gazzetta dello Sport e Tuttosport in apertura, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto. C’è grande ottimismo ed è questione di giorni o di ore. I dialoghi tra le parti sono continui e avvengono già da diverse settimane, con il Milan che ha proposto un’offerta con una base economica fissa, attorno ai 4,5-5 milioni di euro, e una serie di bonus facilmente raggiungibili, legati ai gol e alle presenze, più un altro ricco bonus in caso di piazzamento in Champions League.

La nostra opinione: tutto sommato, con i bonus, l'ingaggio supererebbe la richiesta di 6 milioni di euro netti pretesi da Zlatan Ibrahimovic. Se la squadra continuerà a viaggiare sulla media punti del post lockdown, Ibra e compagni avranno diversi riconoscimenti economici in più. Si tratta anche sull’opzione del secondo anno. Ibrahimovic giocherà sicuramente un’altra stagione con l’obiettivo di vincere l’Europa League e di arrivare almeno al quarto posto, ma potrebbe riservarsi un’opzione per rimanere addirittura un altro anno. I dettagli su cui si sta discutendo in questi giorni riguardano proprio questo, mentre sulla volontà del giocatore e del club di proseguire insieme non c’è più alcun dubbio. Ibra è troppo importante per il Milan, ma allo stesso tempo anche i rossoneri permetteranno al 38enne di vivere una seconda giovinezza con tutta l’attenzione mediatica di un club blasonato. Manca solo la firma sul contratto che potrebbe avvenire in questi giorni.

Lautaro al Barcellona? No, prima deve partire Suarez

Secondo quanto scritto questa mattina e portato in evidenza addirittura in prima pagina dal Mundo Deportivo, in Spagna sono sicuri che Lautaro Martinez finirà in maglia blaugrana solamente dopo l’addio di Luis Suarez.

La nostra opinione: già nelle scorse settimane il centravanti uruguagio aveva ricevuto : già nelle scorse settimane il centravanti uruguagio aveva ricevuto una ricchissima offerta dall’MLS , con l’Inter Miami di David Beckham pronta a un grosso esborso economico pur di averlo. Suarez, però, sente che il suo contributo al calcio europeo non è ancora finito e che ha ancora molto da dare alla causa blaugrana, così difficilmente volerà negli Stati Uniti per lasciare già questa estate il suo Barcellona. In tal caso, solamente a partire dall’estate del 2021 Lautaro potrebbe volare in Spagna. La volontà degli spagnoli è, infatti, quella di tornare sull’argentino con una forza economica superiore rispetto a quella attuale, così da poter accontentare le cifre richieste dall’Inter per un cartellino valutato oltre 100 milioni di euro.

Sancho verso il Manchester United: cifre pazzesche

Jadon Sancho e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Inghilterra del calciatore classe 2000 sulla base di un ingaggio da 340mila sterline a settimana, come riporta la Bild. Si parla di un contratto fino al 2025 ma manca l'accordo tra i club perché il Dortmund, secondo la stessa Bild, non abbassa le pretese per il cartellino: 120 milioni di euro.

La nostra opinione: il calciatore di origini trinidadiane ha raggiunto un accordo coi Red Devils. Si tratterebbe di un ingaggio da 17,6 milioni di euro che, per cinque anni, vorrebbe dire un guadagno nel prossimo quinquennio da 88 milioni di euro. Più premi. Sancho in questo momento guadagna sei milioni di euro al Borussia Dortmund, club che con lo United deve ora raggiungere un accordo. Anche il prezzo del cartellino è molto alto. Insomma, tutto compreso, Sancho al Dortmund si sta delineando come l'affare di mercato più oneroso dell'estate 2020.

