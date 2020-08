Stando a quanto riporta la rivista Don Balon, i Blancos sarebbero interessanti al portoghese come alternativa a Karim Benzema dopo i fallimenti di Mariano Diaz e Nikola Jovic. I rossoneri però non vogliono privarsi dell'ex Lille.

Rafael Leao nel mirino del Real Madrid. È questa la notizia di mercato proveniente dalla Spagna, in particolare dalla rivista Don Balon. I Blancos sarebbero infatti alla ricerca di un attaccante per il futuro, in grado anche di rappresentare una valida alternativa al sempreverde Karim Benzema, secondo giocatore più prolifico in Liga in questa stagione alle spalle dell'alieno Leo Messi.

Leao sul taccuino di Florentino Perez: il punto

Il Real Madrid continua dunque a essere dipendente dalle prestazioni dell'attaccante francese, che a 32 anni inoltrati è ancora decisivo ma che dovrà lasciare prima o poi in eredità il posto da attaccante titolare dei Blancos. Mariano Diaz e Luka Jovic sono stati chiamati proprio per essere un cambio di livello di Benzema, ma entrambi non hanno rispettato le attese (il primo sopratuttto per i problemi fisici, mentre il secondo è stato un totale fallimento) e potrebbero lasciare la capitale spagnola. Ecco che dunque spunta il nome di Rafael Leao, giocatore da diverso tempo nel taccuino di Florentino Perez.

Ma qual è la posizione del Milan? Nonostante una prima stagione italiana altalenante, i rossoneri sono convinti di voler puntare sul portoghese per il futuro dopo aver sborsato 35 milioni di euro per prelevarlo dal Lille. Il classe '99 è legato al Diavolo fino al 2024 e in questa stagione ha totalizzato 6 reti e 2 assist in Serie A, con una crescita di rendimento notevole (contemporaneamente a quella di tutta la squadra) dopo il lockdwon. Le premesse per un addio non sembrano esserci, ma è chiaro che un'eventuale importante offerta da parte del Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola.

