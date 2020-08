Juan Gato, giornalista di 'Cadena COPE', rivela che l'attaccante dell'Atletico Madrid avrebbe già confessato di avere Milano nel proprio futuro: "Andrà via, vuole un ultimo buon contratto". Dal rapporto con Conte alla situazione di Ibrahimovic, due casi da analizzare.

All'improvviso, dalla Spagna ecco la bomba: Diego Costain Serie A. All'Inter o al Milan, magari. A rivelarlo sul proprio profilo Twitter è stato il giornalista Juan Gato di 'Cadena COPE', con tanto di dettagli sul futuro dell'attaccante spagnolo di origini brasiliane.

Diego Costa ha confessato a persone a lui vicine dopo l'eliminazione dalla Champions League che il suo futuro sarà a Milano. L'attaccante, il cui contratto scade nel 2021, abbandonerà l'Atletico Madrid alla fine della sua seconda esperienza biancorossa

Lo stesso Diego Costa mi aveva già confessato dopo la gara d'andata contro il Liverpool che la sua intenzione era quella di lasciare l'Atletico al termine della stagione. Vuole firmare un ultimo buon contratto e Jorge Mendes se n'è preso carico

Una rivelazione che ha presto fatto il giro del mondo. Diego Costa, in pratica, è sul mercato. E con ogni probabilità concluderà in queste settimane, ora che l'avventura in Champions League è finita, la sua seconda esperienza all'Atletico Madrid. Magari proprio per arrivare a Milano. Anche se, analizzando le situazioni di Inter e Milan, si scoprono differenze e incongruenze che non possono passare in secondo piano.

Inter da scartare: con Conte volarono stracci

Impossibile dimenticare la lunghissima querelle tra Diego Costa e Antonio Conte, che alla prima stagione al Chelsea andarono d'amore e d'accordo - con tanto di titolo di Premier League vinto - prima di rompere in maniera burrascosa. I due non hanno mai ricucito i rapporti, complici percorsi professionali che li hanno ulteriormente distanziati: uno a Milano, l'altro a Madrid. Ma ipotizzare una riappacificazione è impresa estremamente ardua. Così come va analizzato anche il lato puramente tattico: anche ipotizzando che Lautaro Martinez possa essere ceduto, come potrebbero, per caratteristiche, convivere due prime punte così fisiche come Diego Costa e Lukaku?

E se il Milan...

Attenzione semmai al Milan. Che è ancora impegnato nelle complicate trattative per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma che al contempo non può non cominciare a guardarsi intorno, considerando che la nuova stagione dei rossoneri comincerà tra un mese esatto. Anche in questo caso, non è affatto semplice ipotizzare una coesistenza tra con lo svedese in attacco. Mentre, almeno stavolta, non vi sarebbero ostacoli di sorta dal punto di vista dei rapporti interpersonali. E lo stipendio di Diego Costa? 8 milioni e mezzo a stagione. Una cifra quasi improponibile per il Milan. Ma non solo.

