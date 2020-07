Il tecnico del Milan è soddisfatto per il successo ottenuto a Marassi e per la prestazione offerta contro la Sampdoria. Perso il 5° posto, c'è solo una domanda da porsi. Ibrahimovic resta o no?

Stefano PIOLI (All. Milan)

La cosa importante era giocare bene e vincere, noi potevamo pensare solo a noi. Il risultato di chi ci sta davanti è determinante. Abbiamo vinto una partita che potevamo chiudere anche prima, ma abbiamo fatto bene. Europa League? 5° o 6° posto non cambia la crescita che abbiamo avuto a gennaio

Ibrahimovic resta al Milan?

Ibra è stato determinante per la nostra crescita e la sua condizione sta migliorando. Sta dimostrando di essere determinante. Ci sono le condizioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che è contento e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni. E Rebic? È stato tolto sia per le scintille con Gastón Ramírez sia perché salterà il Cagliari. Ho voluto dare minuti a Leão, che non ne ha avuto molti. Non era il caso di mettere in rischio la gara con un’eventuale seconda ammonizione

Zlatan Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

Bisognerà cercare un attaccante in più sul mercato?

La società sta puntando sulla continuità e credo che qualche miglioria si possa avere. Ma penso che non abbiamo bisogno di tanti interventi, ma ci sono situazioni che vanno affrontate. Dobbiamo finire bene

Milan e i preliminari di Europa League

Con i preliminari, giocheremo subito nei primi 20-25 giorni ben sei partite. Sarebbe un inizio faticoso, ma ho ragazzi giovani e di giusta mentalità. Non sono preoccupato se dovessero esserci più impegni. Non dovremo puntare ad una competizione piuttosto che un’altra

