Secondo Tuttosport è ormai tutto definito per l'approdo in rossonero del tecnico tedesco: l'annuncio è atteso per i primi giorni di agosto, una volta che il campionato sarà concluso. Nerazzurri a caccia del sostituto di Martinez: Conte spinge per il Gallo, la società preferirebbe l'attaccante dell'Arsenal. Intanto la Roma è vicina a Pedro: per lui pronto un contratto biennale.

Milan-Rangnick, accordo: a inizio agosto l'annuncio

Secondo Tuttosport è ormai stata raggiunta un'intesa totale tra il Milan e Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco, che nelle prossime settimane dovrebbe incontrare personalmente Gordon Singer, potrebbe essere annunciato ufficialmente all'inizio di agosto a campionato concluso. Rimane ancora da chiarire il nodo relativo al ruolo di Rangnick: responsabile dell'area tecnica o semplice allenatore?

La nostra opinione. Operazione da un lato affascinante ma dall'altro molto rischiosa per un Milan alle prese con l'ennesima ricostruzione degli ultimi anni. Affidarsi a un tecnico straniero in Italia significa affrontare tante incognite, soprattutto in uno scenario incerto come quello rossonero. Come al solito la risposta la darà il campo. Anzi, prima ancora il mercato: la sessione estiva ci darà indicazioni importanti su come Rangnick intenderà rilanciare il Milan.

Inter: Belotti o Aubameyang l'erede di Lautaro Martinez

Secondo il Corriere dello Sport in casa Inter è iniziato un vero e proprio casting per individuare il sostituto di Lautaro Martinez qualora l'argentino dovesse fare le valigie e trasferirsi a Barcellona. Il quotidiano romano indica due obiettivi dei nerazzurri: Andrea Belotti, sponsorizzato da Antonio Conte, e Pierre-Emerick Aubameyang per il quale invece sta spingendo la società.

La nostra opinione. Si tratta indubbiamente di due attaccanti di valore, ma a livello di esperienza in campo internazionale è evidente che tra i due Aubameyang si lascia preferire, e anche come caratteristiche tecniche si integrerebbe piuttosto bene (almeno sulla carta) con Lukaku. Ma conoscendo Conte, si capisce bene come voglia avere a disposizione un lottatore come il Gallo.

La Roma (di Pallotta) riparte da Pedro

La Gazzetta dello Sport dà spazio alle manovre di mercato della Roma. Secondo il quotidiano milanese James Pallotta, ancora in sella considerate il raffreddamento della pista Friedkin, avrebbe ormai definito il primo colpo in vista della prossima stagione: in arrivo c'è Pedro Rodriguez, in scadenza con il Chelsea, cui è stato proposto un contratto di 2 anni con ingaggio da 3,5 milioni a stagione.

La nostra opinione. Dal punto di vista tattico Pedro non si discute: è perfetto per il 4-2-3-1 di Fonseca perché è duttile e molto intelligente. I dubbi riguardano la sua tenuta: parliamo di un attaccante che il meglio l'ha già dato e che il prossimo luglio compirà 33 anni. Non un acquisto in prospettiva, insomma.

