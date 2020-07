Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe profilarsi un derby di mercato tra i rossoneri e l'Inter per il centrocampista del Brescia. E mentre secondo Tuttosport ormai l'avventura di Ibrahimovic al Milan può dirsi conclusa, dalla Spagna arriva la conferma della rottura totale tra il Real Madrid e Jovic: secondo Marca i Blancos avrebbero deciso di mettere sul mercato il 22 enne attaccante serbo.

Il Milan sfida l'Inter, Rangnick vuole Tonali

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura alle manovre di mercato del Milan, reduce dal clamoroso successo in rimonta per 4-2 sulla Juventus. Secondo il quotidiano milanese Ralf Rangnick, al quale l'ad Ivan Gazidis ha affidato l'ennesimo progetto tecnico di ricostruzione, avrebbe chiesto una serie di rinforzi: il nome più intrigante è quello di Sandro Tonali, che piace molto anche all'Inter. Nel mirino ci sono anche Patrik Schick (non riscattato dal Lipsia e di proprietà della Roma) e Milot Rashica, 24enne attaccante kosovaro del Werder Brema. Oltre naturalmente al pupillo di Rangnick ovvero Dominik Szoboszlai, 19enne centrocampista ungherese del Salisburgo.

La nostra opinione. Il Milan sta vivendo una situazione paradossale: è una della squadre più in forma dell'intera Serie A nonostante diversi suoi elementi siano destinati a lasciare il club tra poco meno di un mese. Tra i nomi nuovi sul tavolo rossonero il più importante è quello di Tonali: giovane, italiano e dagli enormi margini di miglioramento, potrebbe davvero essere la pedina su cui impostare il centrocampo del futuro. E il possibile derby di mercato dell'Inter rende il quadro ancora più interessante e stimolante. Qualche dubbio in più su Schick: non varrebbe la pena insistere su Leao?

E intanto Ibrahimovic...

Tuttosport dedica il taglio basso di prima pagina a Zlatan Ibrahimovic sancendo di fatto la fine dell'avventura dello svedese al Milan: "Ibra sbatte la porta", scrive il quotidiano torinese che non vede quindi alcuno spiraglio per la permanenza in rossonero dell'attaccante di Malmoe.

La nostra opinione. Manca ancora un mese alla fine della stagione e Ibrahimovic ha dimostrato di essere fondamentale dentro e fuori dal campo per questo Milan. Tuttavia, l'arrivo di Rangnick esclude (almeno sulla carta) la sua riconferma. E questo a Casa Milan è ormai un fatto acclarato. Il tempo dirà se è stata una mossa giusta.

Il Real Madrid mette in vendita Jovic

Il titolo di Marca è eloquente: "Jovic in vendita". Troppo discontinuo in campo e non inappuntabile fuori dal campo, il 22enne attaccante serbo è ormai finito ai margini del progetto di Zidane e il Real Madrid, come sottolinea il quotidiano spagnolo, prenderà in considerazione eventuali offerte. Non è un segreto che proprio il Milan abbia messo da tempo gli occhi su Jovic.

La nostra opinione. Operazione rischiosissima per un giocatore che il Real ha pagato 60 milioni solo un anno fa e il cui investimento si è rivelato fallimentare. Jovic è ancora giovane, ha i colpi per esplodere ma ha dimostrato di non riuscire a gestire il salto in un top club. E questo è un dettaglio di non poco conto.

