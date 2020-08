Il Torino avrebbe trovato l'accordo definitivo con il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez: un quadriennale da 1,5 milioni di euro d'ingaggio. Al Milan, invece, 3 milioni più bonus. Una trattativa a cui manca solamente il sigillo dell'ufficialità.

Il Torino avrebbe trovato l'accordo definitivo con il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez: un quadriennale da 1,5 milioni di euro d'ingaggio. Al Milan, invece, 3 milioni più bonus. Una trattativa a cui manca solamente il sigillo dell'ufficialità. Tutte le parti in causa sembrano particolarmente entusiaste dell'operazione. Finisce quindi dopo 93 presenze, 4 reti e non senza qualche critica di troppo, l'esperienza al Milan dell'ex laterale mancino ex Wolfsburg, iniziata a gennaio 2017. Proprio al termine del mese di gennaio, ma del 2020, il club rossonero l'aveva mandato in presti al PSV Eindhoven, nella Eredivisie olandese, in cui ha totalizzato 6 presenze prima della chiusura del campionato a causa come conseguenza del Covid-19.

Il Milan di mister Stefano Pioli risparmierà quindi 5 milioni lordi di ingaggio del giocatore, il cui contratto coi rossoneri sarebbe scaduto il 30 gennaio 2021. A Torino ritroverà il suo ex mister Marco Giampaolo, che lo aveva schierato titolare nelle prime 4 partite del campionato di Serie A, concluso nei giorni scorsi. Dopo l'esonero del tecnico abruzzese e la concomitante fioritura di Theo Hernandez, Rodriguez si era accomodato in panchina per poi rifarsi vivo per 45 minuti nella rovinosa sconfitta per 5-0 del Milan a Bergamo contro l'Atalanta.

Ricardo Rodriguez Credit Foto LaPresse

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

