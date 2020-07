Secondo la Gazzetta dello Sport l'agente del 22enne difensore centrale serbo, Fali Ramadani, starebbe intavolando una trattativa con i rossoneri, alla ricerca di un rinforzo in quel reparto. I viola non accetterebbero nessuna contropartita tecnica, ma il Milan sembrerebbe intenzionato a inserire nell'operazione il cartellino del centrocampista brasiliano.

Il Milan starebbe pensando a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. O meglio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente del 22enne difensore centrale serbo, Fali Ramadani, avrebbe intavolato una trattativa con il club rossonero per il trasferimento del suo assistito. Milenovic, che ha un contratto fino al 2022, avrebbe già ricevuto dalla Fiorentina una proposta di prolungamento fino al 2023 con l'inserimento di una clausola rescissoria non particolarmente alta. Per lasciar partire Milenkovic i viola chiedono 50 milioni di euro e non sarebbero disposti a inserire nessuna contropartita tecnica nell'operazione.

Milenkovic sarebbe un rinforzo molto gradito anche a Stefano Pioli, che ha avuto modo di allenarlo e conoscerlo proprio a Firenze durante la sua esperienza sulla panchina dei gigliati nelle stagioni 2017-18 e 2018-19. Il Milan, per tentare di abbassare i costi dell'operazione, sarebbe intenzionato a inserire nella trattaviva Lucas Paquetà: il brasiliano, acquistato dal club di via Aldo Rossi nel gennaio 2019, non sembra più rientrare nel progetto tecnico rossonero.

