Secondo Sportmediaset l'agente Mino Raiola ha chiesto al club rossonero di alzare sia la parte fissa, sia variabile rispetto alla proposta di 6 milioni netti. E' presto per parlare di rottura ma non è semplice come si poteva pensare la permanenza di Ibra. Senza dimenticare che Raiola cura anche gli interessi di Gigio Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel 2021.

Sembrava abbastanza semplice, quasi scontata la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan per la prossima stagione, e invece le cose sono sempre piuttosto complesse quando di mezzo c'è Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la trattativa tra il club rossonero e l'agente dello svedese è già in salita: non si può parlare di rottura, le parti stanno lavorando ma la distanza è più netta di quanto ci si poteva aspettare dopo la grande stagione post-lockdown, la conferma di Stefano Pioli e le ottime prove dello stesso Ibra.

Il nodo ingaggio

Decisiva la questione dello stipendio per programmare un rinnovo, con ogni probabilità l'ultimo della carriera di Zlatana. Secondo quanto filtra la proposta del Milan è chiara, 5 milioni di base fissa per la prossima stagione più 1 milione di bonus vari legati alle presenze e al rendimento personale e di squadra, totale 6 milioni netti, circa 12 milioni lordi. La risposta di Raiola ha lasciato di sasso i rossoneri, una base fissa più alta, bonus più alti, e stipendio dell'attaccante vicino a una cifra lorda di 15 milioni. Troppo per una società che si sta sistemando a livello economico e che non può permettersi di minare l'equilibrio dello spogliatoio.

Ci vuole tempo e c'è il caso Donnarumma

Per l'annuncio servirà tempo e poco importa se Ibrahimovic è uno dei testimonial nel lancio della terza maglia per la prossima stagione, previsto per lunedì 17 agosto. Resta il fatto che il Milan deve lavorare con calma e senza eccessi, visto che con Mino Raiola ha in ballo anche il discorso del rinnovo con Gigio Donnarumma: le prossime settimane saranno decisive per prolungare di almeno due stagione, altrimenti bisognerà valutare una cessione per non perdere il portierone a parametro zero tra un anno.

