Ai microfoni di Sky Sport il presidente del Napoli dà ufficialmente il benvenuto all'attaccante prelevato dal Lille: "Avrà la maglia numero 9, lo seguivamo da tempo e sia Gattuso che Giuntoli lo volevano. Non è un giocatore da 20-30 gol. Sarà di servizio alla squadra, farà far gol anche agli altri". E su Koulibaly: "Se mi chiama ci vediamo, se sono rose fioriranno. Milik? È sul mercato da sempre".

"Gattuso ci teneva molto all'acquisto di Osimhen. Bravissimo Giuntoli nella trattativa anche perché il ragazzo ha cambiato gli agenti in corsa. Al Lille andranno circa 80 milioni mentre al giocatore nei vari anni tra i 4 ed i 4,5 milioni a stagione. Siamo felici, avrà la maglia numero 9". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dà ufficialmente il benvenuto al 21enne attaccante nigeriano prelevato dal Lille.

"Osimhen è un giocatore che seguivamo da tempo, che volevano Gattuso e Giuntoli. Mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 milioni più 10 di bonus. Se consideriamo i vari stipendi, superiamo i 100 milioni. Da lui non ci aspettiamo tutto e subito, non è un giocatore da 20-30 gol. Sarà di servizio alla squadra, farà fare gol anche agli altri. Si è subito innamorato di Napoli".

Su Koulibaly

"Quando si vorrà confrontare con me sono qua, basta che mi chiama e ci vediamo. Se son rose fioriranno. Lui è un'ottima persona, certo che mi dispiacerebbe perderlo. Poi c'è un tempo per tutto, anche per separarsi. Ma 90 milioni sul tavolo non ci sono e comunque bisogna essere in due per separarsi".

Su Milik

"Milik è sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. E allora deve prendere atto che deve andare via. Andrà via al miglior offerente perché non farò sconti a nessuno. Altrimenti rischierà di restare a Napoli e probabilmente non rientrerà più nelle scelte dell'allenatore".

