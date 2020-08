La trattativa tra Kalidou Koulibaly, Napoli e Manchester City sta arrivando in fase di definizione. Il centrale difensivo senegalese lascerà quindi il gruppo di Gennaro Gattuso per una cifra pari a 70 milioni. Un ottimo bottino per patron Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da reinvestire sul mercato.

La trattativa tra Kalidou Koulibaly, Napoli e Manchester City sta arrivando in fase di definizione. Il centrale difensivo senegalese lascerà quindi il gruppo di Gennaro Gattuso per una cifra pari a 70 milioni. Un ottimo bottino per patron Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da reinvestire sul mercato.

In difesa via anche Maksimovic: scambio con Papastathopoulos dell'Arsenal?

Serie A Napoli in difficoltà nella cessione di Ghoulam: il terzino rifiuta Lille, Marsiglia e Newcastle 11/08/2020 A 15:26

Tante le idee, tante le opzioni. Anzitutto occorre subito trovare un centrale difensivo all'altezza, anche perché nel pacchetto arretrato, anche Nikola Maksimovic parrebbe non fare più parte del Napoli del futuro. Il serbo ex Torino, in scadenza nel 2021, avrebbe chiesto di alzare il proprio ingaggio a 2,8 milioni di euro indispettendo il club partenopeo, che sta pensando a uno scambio con l'Arssenal che coinvolgerebbe il greco ex Genoa, Milan e Borussia Dortmund Sokratis Papastathopulos.

Sokratis Papastathopoulos of Arsenal celebrates after scoring his team's first goal during the FA Cup Fifth Round match between Portsmouth FC and Arsenal FC at Fratton Park Credit Foto Getty Images

Magalhaes come erede di Koulibaly

Tornando all'erede di Koulibaly, invece, il suo nome sarebbe quello di Gabriel Magalhães, 22enne brasiliano del Lille (con cui la dirigenza azzurra intrattiene ottimi rapporti dopo l'acquisto di Victor Osimhen), su cui però incombe la concorrenza sempre dell'Arsenal., che ha messo sul piatto un'offerta al club francese pari a 32 milioni di euro.

Veretout, Ünder e Brekalo

A centrocampo, con Allan diretto verso l'Everton di mister Carlo Ancelotti, parte del ricco tesoretto potrebbe essere reinvestito per arrivare a Jordan Veretout, che lascerebbe senza problemi la Roma, a sua volta interessata ad Arkadiusz Milik: per il polacco, i giallorossi propongono 15 milioni più il cartellino di Cengiz Ünder, già cercato da Giuntoli e Gattuso perché buono per sostituire José Callejon. Un'ulteriore alternativa per un esterno offensivo sarebbe rappresentato dal croato Josip Brekalo del Wolfsburg, valutato 15 milioni di euro.

Play Icon WATCH Gattuso: "C'è tanto rammarico, ma abbiamo dato tutto in campo" 00:01:08

Serie A Gattuso verso il rinnovo col Napoli: pronta la firma fino al 2023 10/08/2020 A 16:05