Ai microfoni di Sky Sport, il nuovo centravanti del Napoli ha annunciato: "Voglio che il mio nome sia legato al Napoli come quelli di Maradona, Cavani e Higuain. Mi piacerebbe essere determinante per i miei novi compagni sia in Serie A che in Europa e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Prime dichiarazioni da centravanti del Napoli per il classe '98 Victor Osimhen, l'acquisto più oneroso del club partenopeo, che lo ha portato al San Paolo per una cifra pari a 70 milioni più altri 10 di bonus dai francesi del Lille.

Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della nazionale nigeriana si è detto desideroso di entrare a far parte della storia azzurra, non solo dal punto di vista dell'investimento, ma anche sul campo:

Quindi, un excursus sul suo - non sempre facile - passato calcistico. La sua prima esperienza in Germania, ad esempio, non lo vide mai andare a segno:

Sono arrivato in Europa a 18 anni, in Germania, tra le fila del Wolfsburg. Non riuscii subito ad ambientarmi. Mi chiedevo: riuscirò mai adattarmi al nuovo stile di vita? Me lo chiedevo spesso dopo l'infortunio che mi ha subito colpito.

L'esperienza coi Lupi della Foresta Nera termina anticipatamente e Osimhen si ritrova, nell'estate 2018 ad allenarsi in Belgio, con il Clube Bruges. Che però lo scarica, alla pari dello Zulte Waregem. Lo Charleroi, tuttavia, punta su di lui, prendendolo in prestito proprio dal Wolfsburg. SUbito 19 reti in 34 presenze nella Jupiler League, fino all'acquisto a titolo definitivo al Lille, dove diventa "Humble Victor", in cui realizza 16 gol complessivi (2 in Champions) prima dell'interruzione della Ligue 1 per via del Covid-19:

Dopo i rifiuti di Bruges e Zulte Waregem, non volevo trasferirmi al Charleroi. Ma fui convinto dal mio agente e quelle furono, di fatto, le sliding doors della mia carriera. Oggi sono entusiasta di poter far parte di uno squadrone come il Napoli.

