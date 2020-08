Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo il sito del quotidiano portoghese 'Record', Bruno Alves sta per lasciare il Parma e tornare in patria per giocare con il Boavista. Trattativa in stato avanzato e chiusura vicina. Assieme a lui sta per arrivare l'ex Benfica e Manchester City Javi Garcia, nelle ultime tre stagioni al Betis.

