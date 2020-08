"Pirlo ha chiamato". Un tormentone che ha impazzato ovunque nelle ore successive alla sorprendente nomina del "Maestro" alla guida della Juventus. Ma perché? A che cosa si riferisce l'espressione? Al fatto che Pirlo, secondo Sky Sport, si sarebbe già occupato di telefonare personalmente a una serie di giocatori attualmente in rosa, farebbero meglio a trovarsi un'altra squadra.

"Pirlo ha chiamato". Per i social #PirloHaChiamato. Un tormentone che ha impazzato ovunque nelle ore successive alla sorprendente nomina del "Maestro" alla guida della Juventus. Ma perché? A che cosa si riferisce l'espressione? Al fatto che Pirlo, secondo Sky Sport, si sarebbe già occupato di telefonare personalmente a una serie di giocatori attualmente in rosa, riuniti in una sorta di "lista nera", per comunicare loro che non rientreranno nei suoi piani tecnico-tattici e che, proprio per questa ragione, farebbero meglio a trovarsi un'altra squadra.

Il tutto accompagnato con le immagini di Andrea Pirlo al cellulare con una certa espressione, alla Chuck Norris, pronto a fare da giustiziere dei giocatori ereditati dalla precedente gestione, ormai giunti a fine ciclo, vuoi per ragioni anagrafiche, vuoi per ragioni tecniche. Il tutto, ben shakerato, ha prodotto il solito effetto tormentone sui social, in si sono tirate in ballo scene di Aldo, Giovanni e Giacomo, i Simpson, Matrix e così via.

Ma chi sono questi giocatori, fin qui individuati? Andiamo a scoprirlo.

Blaise Matuidi

Nome ormai risaputo, tanto da essersi già trasferito in MLS, all'Inter Miami di David Beckham. Classe 1987, l'ex PSG dopo due stagioni a Torino, è ormai proiettato a svernare nel ben più tranquillo soccer statunitense.

Gonzalo Higuain

La telefonata l'ha ricevuta, ma forse non ce n'era nemmeno bisogno. Imbolsito e passato da tempo dall'essere implacabile cecchino ad attaccante stanco e compassato. Anche per lui, legato alla Juventus fino al 2021, la Major League Soccer sembra essere la destinazione più probabile.

Sami Khedira

Anch'egli con un contratto fino al 30 giugno 2021, la carta d'identità e la situazione fisica (martoriata dagli infortuni) non sono elementi che gli sorridono. Pirlo lo ha certamente scartato in partenza.

Mattia De Sciglio

L'attesa per due anni del terzino ex Milan non ha pagato i dividendi sperati. Di appena 800 minuti il suo impiego stagionale: il giocatore appare essere al dispotto degli standard richiesti per far parte della rosa juventina.

Douglas Costa

Come De Sciglio, il suo legame contrattuale con la Juventus scadrebbe il 30 giugno 2022. Il salto di qualità, soprattutto mentale e di continuità, non c'è stato da parte dell'ex Bayern Monaco. Pirlo, in questo senso è a caccia di elementi più affidabili.

Federico Bernardeschi

Su di lui sono ancora in atto le valutazioni del caso. A Pirlo non dispiace, ma è anche vero che il rendimento in questa stagione dell'ex Fiorentina, è stato troppo al di sotto delle aspettative. Nella lista dei partenti potrebbe esserci anche lui.

