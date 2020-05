Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ex Napoli potrebbe essere il sostituto del bosniaco e ritroverebbe così Maurizio Sarri. La Gazzetta si dedica ai parametri zero e ai sogni dell'Inter, da Cavani a Mertens mentre l'attaccante svedese, per il Corriere dello Sport, è di nuovo il desiderio di Sinisa Mihajlovic.

Juventus: via Pjanic, idea Jorginho

Come riportato da Tuttosport, in casa Juve nessuno pensa che il tempo di Miralem Pjanic all’ombra della Mole sia giunto al termine, ma la realtà è che sono arrivate offerte consistenti che non possono non essere analizzate, come quella del Barcellona. Per rimpiazzarlo c'è un centrocampista che già conosce alla perfezione Maurizio Sarri e il suo gioco: Jorginho. L'azzurro punta a una stagione da protagonista per avvicinarsi al migliore dei modi a Euro 2021.

La nostra opinione: quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere una Juventus priva di colui che negli ultimi quattro anni è stato il cervello del suo centrocampo, Miralem Pjanic. Il club bianconero, inoltre, crede fortemente nel progetto che prevede Bentancur come centro nevralgico del prossimo centrocampo ed è anche questo che ha portato a pensare al possibile addio dell’ex romanista. Tra le possibilità più concrete resta quella di un suo trasferimento al Barcellona nell’ambito di uno scambio con Arthur. Il regista bosniaco piace da tempo anche al PSG e per tale motivo si è pensato a un possibile scambio con un vecchio pallino dei bianconeri: Leandro Paredes. Jorginho riabbraccerebbe volentieri il tecnico con il quale ha fatto tanto bene prima a Napoli e poi a Londra, ma il Chelsea, dal canto suo, non è un club avvezzo a cedere i suoi gioielli e quindi valuta il suo cartellino non meno di 65-70 milioni di euro. I bianconeri e i Blues avranno occasione di parlarsi per Emerson Palmieri e il discorso potrà essere allargato.

Inter, da Mertens a Cavani: quante occasioni a parametro zero

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, idealmente Mertens prenderà all'Inter il posto di Sanchez, che non verrà riscattato dal Manchester United. Per ottenere il via libera all’affondo per Cavani, servirà invece la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

La nostra opinione: il club nerazzurro attende i 70 milioni di euro concordati con i francesi per il riscatto di Icardi. Una volta chiuso questo fronte, sarà possibile precipitarsi sul Matador, ridiscutendo per prima cosa i 12,5 milioni netti che attualmente guadagna a Parigi. Alla fine l'Inter potrebbe non riuscire a prenderli entrambi, ma vista la grandissima occasione di poter acquistare sia Edinson Cavani che Dries Mertens a parametro zero un tentativo va comunque fatto. Così, se per l’attaccante belga si sta già parlando di scambio di documenti con gli agenti – anche se un tentativo disperato da parte del Napoli potrebbe far saltare il banco – per il centravanti dell'Uruguay siamo ancora nella fase della suggestione, senza vere e proprie offerte formulate al suo entourage.

Ibrahimovic al Bologna: Mihajlovic ci riprova

"Ibra al Bologna, Sinisa ci prova". Tra i titoli presenti in prima pagina sul Corriere dello Sport c'è anche questa suggestione di mercato che torna di moda. Il Bologna è interessato a Zlatan Ibrahimovic da prima che quest'ultimo firmasse con il Milan, in virtù dell'amicizia tra lo svedese e l'allenatore Mihajlovic.

La nostra opinione: l'attaccante svedese è in procinto di lasciare il Milan a fine stagione. Di lui si parla molto sul mercato e gli ultimi indizi portano alla Bundesliga, : l'attaccante svedese è in procinto di lasciare il Milan a fine stagione. Di lui si parla molto sul mercato e gli ultimi indizi portano alla Bundesliga, secondo quanto scritto dallo stesso giocatore sui social . Adesso questa suggestione che vedrebbe un Ibrahimovic "alla Baggio" è tornata sul banco ma tale sembra destinata a rimanere.

