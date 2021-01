Anche il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri sembra "benedire" la voce di mercato nata nelle ultime ore che accosta l'attuale attaccante blucerchiato alla maglia bianconera , peraltro già vestita tra il 2010 e il 2014, prima di tornare al Torino, club in cui è cresciuto calcisticamente. Lo stesso Ranieri, durante la conferenza di presentazione della partita contro l' Inter , ha proseguito: " Certamente la chiamata della Juve a 38 anni, a lui avrà fatto piacere, quasi come la chiusura del cerchio a una carriera eccezionale ".

Quagliarella con la Juventus, proprio insieme ad Andrea Pirlo in versione giocatore, ha vinto tre scudetti. Sarà comunque l'attaccante a decedere il da farsi a questo punto. Pirlo, come vice-Morata, vuole un attaccante esperto e che già conosca l'ambiente Juve, un po' come Fernando Llorente, che però appare difficile da liberare al cospetto di un irremovibile Aurelio De Laurentiis.