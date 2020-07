In via Aldo Rossi entra nel vivo la trattativa per prolungare il matrimonio con lo svedese ex Galaxy. La richiesta di Mino Raiola, però, è quella di conformare l'ingaggio dei suoi due gioielli, Ibrahimovic e Donnarumma, sui 6 milioni di euro

Il tempo stringe e la Ibra-dipendenza del Milan continua a occupare i titolo dei giornali. Lo show con la Sampdoria con doppietta e assist dello svedese (è diventato il primo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 50 reti sia con la maglia del Milan sia con quella dell’Inter) ha riacceso i riflettori sulla telenovela più seguita dai tifosi rossoneri: il suo rinnovo. Secondo Repubblica il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto ad offrire 4 milioni netti più bonus all'ex Galaxy, con l’opzione per due anni di contratto, con il secondo da calciatore o da dirigente.

Una buona base di partenza, ma è probabile che l'a.d. Ivan Gazidis debba alzare l’offerta per tenere viva la trattativa. Ibrahimovic, in questi sette mesi, è stato un leader credibile e lo rimane, tanto più come trascinatore di una squadra molto giovane e la richiesta del suo procuratore, Mino Raiola, si avvicina all'ingaggio dell'altro totem della squadra di Pioli, Gianluigi Donnarumma, che al momento guadagna 6 milioni a stagione. In questo senso saranno decisivi i prossimi incontri con la dirigenza rossonera, ma da Milanello filtra ottimismo.

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

