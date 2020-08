Pedro to join Roma on free transfer – reports

L'esterno spagnolo, svincolatosi dal Chelsea, è arrivato in Italia e ora si prepara a diventare ufficialmente il primo colpo di mercato giallorosso: per lui contratto triennale.

Nel giorno del passaggio ufficiale di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin, la Roma entra ufficialmente non solo in una nuova era, ma anche, più prosaicamente, nella nuova stagione. Perché il primo colpo di mercato del 2020/2021 non è ufficiale, ma è come se lo fosse: Pedro è atterrato nella Capitale e ora si prepara a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso.

Lo spagnolo, con il quale l'accordo era stato trovato già qualche settimana fa, è arrivato a Roma nel primo pomeriggio e ora compierà gli step di rito: visite mediche e firma su un contratto di natura triennale, valido fino al 30 giugno del 2023. Come noto i giallorossi non hanno dovuto sborsare un solo euro di cartellino, in quanto Pedro si è svincolato dal Chelsea ed è stato dunque libero di scegliersi autonomamente il proprio destino. Un po' come Willian, che nei giorni scorsi è diventato ufficialmente un giocatore dell'Arsenal. Il prodotto della cantera del Barcellona dovrà però pazientare prima di mettersi agli ordini di Paulo Fonseca per la nuova stagione: la sublussazione alla spalla rimediata nella finale di FA Cup persa contro l'Arsenal lo costringerà infatti a rimanere ai box per qualche altra settimana.

Pedro arriva, Under va al Napoli?

33 anni compiuti a fine luglio, Pedro ha esperienza da vendere e un palmares da fare invidia a chiunque. Ha conquistato tre volte la Champions League, sempre con il Barcellona, cinque volte la Liga e una la Premier League (nel 2016/17, sotto la guida di Antonio Conte). Il suo arrivo si inquadra in una logica tattica che dovrebbe prevedere il ritorno al 4-2-3-1 di inizio stagione, abbandonando dunque il 3-4-2-1 visto nelle ultime settimane. E ora a rischiare è Cengiz Under, sempre più in odore di addio: sul mancino turco continua a premere il Napoli, alla ricerca di un sostituto di Callejon.

