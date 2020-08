Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento, la Roma non valuterà la rescissione dell'assai oneroso contratto quinquennale di Javier Pastore. Un summit a riguardo seguirà dopo l'operazione all'anca che "El Flaco" dovrà sostenere in questi giorni a Barcellona per risolvere definitivamente quel problema fisico che l'ha spesso tenuto lontano dai campi.

Play Icon WATCH Fonseca: "Dzeko deluso? Lo siamo tutti, il responsabile sono io" 00:01:33

