I quotidiani sportivi italiani e esteri si concentrano sul mercato delle squadre di Serie A: dal nuovo Milan di Rangnick alla nuova offerta del Barcellona all'Inter per accaparrarsi Lautaro Martinez. Inoltre, il secco no della Roma per uno scambio Zaniolo-Bernardeschi modifica gli scenari del mercato della Juventus.

Rangnick-Elliott, ecco i giocatori da cui ripartire

La Gazzetta dello Sport apre con il primo piano di partenza targato Rangnick ed Elliott: il probabile futuro tecnico rossonero, assieme alla dirigenza Elliott imposterebbe il nuovo centrocampo partendo da Ismail Bennacer: un nome gradito anche dalla dirigenza, vista la sua giovane età e il prezzo basso con cui è stato prelevato dall’Empoli. Altre colonne portanti del nuovo Milan dovrebbero essere Donnarumma (ma servirà negoziare un prolungamento), Theo Hernandez, il capitano Romagnoli e Hakan Calhanoglu. Ma Rangnick ha già puntato le antenne verso il mercato che verrà: la priorità sarà affiancare Bennacer a un giocatore difensivo e fisico; si pensa perciò al profilo dell’ex Bakayoko, o al 20enne portoghese Florentino Luis, in forza al Benfica. L’incertezza sulla permanenza di Ibra spingerà il nuovo Milan a puntare su un altro attaccante: la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe chiedere Jovic in prestito, oppure lavorare a uno scambio per Milik, inserendo nella trattativa Kessie, un pupillo di Gattuso.

La nostra opinione: il fatto che ci sia una prima impronta progettuale verso il Milan del futuro è molto positivo, anche se la struttura societaria rossonera, per ora, continua a rimanere sospesa nel vuoto. I nomi su cui Rangnick e la proprietà Elliott puntano sono più che legittimi: tutti giovani, con una carriera in fase di decollo. Tuttavia ci pare ancora troppo presto per parlare di mercato in entrata, anche se l’unica linea direttiva quasi certa vede un Milan impegnato in molti scambi alla pari e/o trattative che puntano su giovani promettenti a un prezzo contenuto. Il risparmio è quasi una parola d’ordine, visto l’impatto economico del Coronavirus sul calcio.

Nuova offerta del Barcellona per Lautaro: 70 milioni + Firpo

La bomba offerta dal Mundo Deportivo riguarda il sogno proibito blaugrana, Lautaro Martinez. La dirigenza catalana continua a cercare un escamotage per non pagare la famosa clausola di 111 milioni interamente in cash. Una nuova formula sarebbe stata proposta ai nerazzurri: 70 milioni + il cartellino di Junior Firpo. Il Barça valuterebbe il terzino spagnolo ben 41 milioni di euro, che colmerebbero la differenza tra l’offerta in contanti e la somma richiesta dall’Inter. Secondo il Mundo Deportivo, il profilo di Junior Firpo piace molto a Conte, in quanto facilmente integrabile nel suo 3-5-2.

La nostra opinione: la trattativa per Lautaro procede lentamente. Forse troppo. Alla base di questo rallentamento ci sono le due posizioni granitiche mantenute da Barça e Inter: i nerazzurri richiedono il pagamento di 111 milioni senza possibili negoziazioni, mentre il Barcellona è convinto di poter arrivare a Lautaro inserendo nella trattativa un giocatore. Junior Firpo è giovane (23 anni), si inserirebbe a meraviglia in un modulo di Conte che ha tremendamente bisogno di esterni di livello. Ma la valutazione di Firpo, a nostro parere, è ben lontana dai 41 milioni di euro che il Barça gli affibbia.

Zaniolo-Bernardeschi? La Roma dice no alla Juve

Il Corriere dello Sport riporta il secco “no” della Roma alla Juventus in ottica di scambio Zaniolo-Bernardeschi. Il club giallorosso non ha alcun interesse a scambiare uno dei suoi più promettenti giocatori senza un’offerta pesante che possa essere reinvestita sul mercato. Il valore di Zaniolo, dopo l’infortunio è quasi dimezzato: la Roma lo valuta 60 milioni ma vuole aspettare la sua ripresa sul campo prima di prendere una decisione. I giallorossi aprirebbero a offerte per il centrocampista solo nel caso in cui si ritrovassero senza liquidità sufficiente a fare offerte nel prossimo mercato.

La nostra opinione: il muro imposto dalla Roma obbliga la Juve ad incrementare l’offerta per Zaniolo, altrimenti dovrà lasciar perdere. Bernardeschi ha 5 anni in più di Zaniolo, e le sue ultime prestazioni hanno posto molti dubbi sul suo futuro. Ciononostante, a causa dell’infortunio, anche il futuro di Zaniolo sembra incerto. La palla ora passa a Paratici, che dovrà valutare il rischio: più volte il direttore sportivo della Juve ha prospettato un mercato bianconero privo di “pazzie”, in virtù della disponibilità economica limitata causa Coronavirus. La trattativa si complica, ma con il giusto cocktail di giocatori e soldi, chissà…

