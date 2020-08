Pezzo provocatorio ovviamente, ma c'è un fondo di verità? Secondo il CorSpor, il linguaggio del corpo di CR7 avrebbe tradito insofferenza: spesso mal servito, poco al centro del gioco "sarriano" e soprattutto quella Champions League abbandonata troppo presto per i suoi abituali standard nonostante i suoi sforzi, avrebbero portato a questo mal di pancia ipotetico del campione portoghese. PSG alla finestra? Altra supposizione, ma ovviamente le squadre che potrebbero permettersi un Cristiano Ronaldo al momento attuale sono 2 o 3, ma escludendo un ritorno al Real Madrid, rimangono City e PSG appunto. Meglio vendere Dybala o Ronaldo? La risposta ovvia è "meglio tenersi entrambi", ma tra malumori ed esigenze di mercato (risparmio calcolato in 108 milioni in due anni) non dobbiamo stupirci di nulla.