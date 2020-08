Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero proposto a Massimo Cellino un'offerta leggermente superiore a quella dell'Inter per strappare Tonali alla concorrenza: il Milan investirebbe 10 milioni per il prestito con diritto (non obbligo) di riscatto a 25, con altri tre milioni legati ai bonus e una percentuale del 15% su un'eventuale futura cessione del calciatore. L'Inter, invece, metterebbe sul piatto 35 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto, stessa formula utilizzata l'anno scorso per concludere l'affare legato al trasferimento di Nicolò Barella dal Cagliari.