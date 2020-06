La stampa italiana si concentra sulla posizione dei tecnici di Juventus e Milan, in campo a Bologna e Lecce, ma già in bilico. Marca svela, invece, le intenzioni di Leo Messi.

Juventus, Sarri già al bivio

Sarri: "Alla Juve non decido io". Questo il titolo che si legge sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il tema centrale è il pensiero di Sarri secondo cui alcune scelte tattiche dipendono direttamente dai giocatori, come la posizione in campo di Cristiano Ronaldo. Anche La Stampa si sofferma sulla posizione del tecnico.

La nostra opinione: persa la Coppa Italia e smarriti i bonus della pazienza popolare, sulla via Emilia si apre il bivio più delicato per il futuro bianconero di Maurizio Sarri. A Bologna la Juventus deve vincere per scacciare dubbi e fantasmi dopo una ripartenza da incubo con zero gol segnati e pochi tiri tentati nei primi 180 minuti post virus: un risultato negativo e inaspettato, figlio del gioco lento e prevedibile che ha sollevato critiche e messo il tecnico in difficoltà. Se è vero che le decisioni le prendono i giocatori e non lui, come l'annosa questione sulla posizione di Cristiano Ronaldo, il processo di delegittimazione è già in atto. La società ha molto su cui riflettere.

Orgoglio Pioli: "Il Milan deciderà? Anche io lo farò"

"Ci giochiamo tutto in 40 giorni, abbiamo 12 partite per agguantare la Roma e l'Europa, poi chi dovrà decidere deciderà ma non si decide mai da soli. Deciderò anch'io". Queste le parole di Pioli alla vigilia di Lecce-Milan, riprese in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: è la rivolta silenziosa alle voci, che non sono soltanto voci, che continuano a tenerlo sospeso, sul burrone dell'estate, tra presente scontato e futuro lontano da Milanello a causa dell'arrivo di Rangnick. E allora Pioli, che non è di ferro, sbotta per la prima volta. "Deciderò anch'io" ripete per far capire che non è detto che stia ad aspettare le scelte altrui. È pronto a farsi da parte, come fece già Gattuso ai tempi di Leonardo e Maldini, e a trovare subito un'altra panchina che l'accolga con maggiore fiducia e riconoscenza.

Messi ha deciso, svolta sul suo futuro

Leo Messi e il Barcellona hanno ancora tante pagine di calcio da scrivere insieme. Stando a quanto riportano i cronisti spagnoli, in particolare Marca, la Pulce e il club azulgrana avrebbero infatti aperto le trattative per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2021, per portarlo fino al 2023. I termini economici dovrebbero rimanere gli stessi, Messi rinnoverà alle stesse condizioni dell'accordo attuale.

La nostra opinione: si era vociferato negli ultimi mesi di un possibile addio di Messi ai catalani dopo alcuni dissapori relativi agli aspetti tecnici. Ora pare che ci sia stato un chiarimento: insomma, il Barcellona ha ancora voglia di vincere e di costruire squadre sempre più forti e degne del proprio capitano. Su Leo le voci si erano sprecate: PSG, Manchester City, ma anche Inter e alcuni club cinesi pronti a fare follie per lui. Ma non è giunto il momento di mettere la parola fine, Messi vuole ancora il Barcellona e il Barcellona vuole Messi. Secondo i documenti pubblicati da Football Leaks lo scorso febbraio, l'argentino guadagna circa 350 milioni di euro lordi, in base al contratto firmato col Barcellona nel 2017. Stando a quei documenti, Messi guadagnerebbe circa 60,3 milioni di stipendio fisso, più 10,6 milioni di diritti d’immagine, per un totale di 71 milioni di euro l’anno. A questi vanno aggiunti tutta una serie di ricchi bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Messi può guadagnare 2,7 milioni se il Barcellona vince la Liga, a cui si aggiungono 685.000 euro in caso di doppietta Liga-Copa del Rey e altrettanti per la conquista del Pallone d’Oro, per un totale massimo di 89,1 milioni di euro l’anno. A questi si aggiungerebbero altri due bonus che fanno lievitare ulteriormente il suo stipendio: 63,5 milioni di euro all’atto della firma del contratto e altri 70 milioni come bonus fedeltà, per un totale di 133,5 milioni di euro.

