Secondo Kicker, l'esterno tedesco è sempre più vicino al Chelsea che ha superato la concorrenza di Juventus e Inter con un'offerta da 30 milioni. La squadra di Lampard aveva provato ad acquistare Ben Chilwell, ma il Leicester ha sparato altissimo.

Il Chelsea è alla ricerca di un terzino sinistro e dopo le richieste del Leicester per Ben Chilwell, i blues hanno virato - almeno per ora - su un altro obiettivo. Ecco che Lampard ha chiesto Robin Olsen e il Chelsea ha subito piazzato un'offerta all'Atalanta da 30 milioni per l'esterno tedesco.

Basteranno per strappare il classe '94? Per ora, secondo Kicker, bastano per sorpassare la concorrenza di Juventus e Inter che più volte nel corso della stagione hanno bussato alla porta degli orobici, non andando oltre i 20 milioni. Olsen è, insieme a Sergio Ramos, il difensore con più gol all'attivo in questa stagione (9 gol in Serie A e uno in Champions League) e servirà ben altro per fargli lasciare Bergamo.

