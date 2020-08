La nostra opinione: Lo abbiamo detto e ripetuto: dove lo si trova un ragazzo classe 2000 con già tre stagioni di calcio alle spalle? In più anche 35 presenze, 1 gol in Serie A (più 1 partita e 1 gol in Coppa Italia), certo con la maglia del Brescia retrocesso, ma i numeri che ha fatto intravedere sono quelli di un giocatore vero, che ha tutte le potenzialità per fare bene anche in una big. Niente Juve quindi, niente PSG - che secondo il CorSpor ha provato ad avvicinare il giocatore -, sarà Inter. Inter che continua la propria politica di investimento su giovani italiani, completando di fatto un centrocampo tutto italiano con Barella e Sensi già in rosa. Un chiaro segnale verso tutti, quando arriverà l'ufficialità: con Hakimi, Sanchez e Tonali, l'Inter rilancia la sfida alla Juventus per il prossimo anno.