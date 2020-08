Il Torino e Giampaolo non sono mai stati così vicini: nella giornata di martedì è stato raggiunto un accordo di contratto biennale con opzione per un terzo anno. Ora Giampaolo dovrà solamente liberarsi del contratto che lo lega ancora al Milan.

Il Torino ha trovato il suo prossimo allenatore per la stagione 2020-2021. Si tratta di Marco Giampaolo, che si siederà sulla panchina granata una volta rescisso il contratto che lo lega al Milan. Col Torino è stato trovato l’accordo sulla base di un biennale con opzione per un terzo anno. Mercoledì 5 agosto Giampaolo sbarcherà a Milano per definire i dettagli della rescissione contrattuale col club rossonero, che lo aveva esonerato nell’ottobre 2019 a causa delle deludenti prestazioni rossonere in avvio di stagione.

Per Giampaolo parte una nuova avventura, e toccherà a lui sostituire la filosofia calcistica innestata da Mazzarri e Longo: non sarà più un Toro arrendevole e preoccupato a difendersi, ma un Toro propositivo e legato al 4-3-1-2. A quanto pare, Giampaolo è stato rassicurato dalla dirigenza granata rispetto gli obiettivi di mercato: Linetty e Murru, che Giampaolo aveva allenato ai tempi della Samp, sono balzati in cima alla lista della spesa. Ormai manca solo la firma.

