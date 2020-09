Si alza il sipario sulla Serie A 2020-21. Mercoledì 2 settembre alle ore 12 sarà reso noto il calendario del prossimo campionato che, come annunciato ufficialmente dalla Lega Serie A, prenderà il via nel weekend del 19 e del 20 settembre per concludersi domenica 23 maggio 2021 con la disputa dell'ultima giornata. Sei i turni infrasettimanali programmati, tre le soste.