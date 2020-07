Calhanoglu: "Futuro al Milan? Devo decidere col mio agente. Qui le cose cambiano sempre"

In un'intervista rilasciata a Goal il centrocampista turco, uno dei migliori tra i rossoneri dopo la ripresa post Covid-19, rivela le proprie ambizioni: "Sono venuto a Milano con tutto il cuore e voglio giocare in Champions con questo club. Spero di poter riportare il Milan a quello che era prima". E su Ibrahimovic: "L'età è quella che è, ma si sente giovane. È un vero leone".

Hakan Calhanoglu è senza ombra di dubbio uno degli uomini più in forma del Milan di Pioli, che dopo la ripresa post Covid-19 ha inanellato una serie di risultati positivi in campionato mandando al tappeto prima la Roma, poi la Lazio e infine la Juventus. Il centrocampista turco, che indossa la maglia numero 10 dall'estate 2017 e che ha un contratto in scadenza con i rossoneri nel 2021, inizia a fare ragionamenti sul futuro e, in un'intervista a Goal, ammette di avere qualche dubbio.

"Il Milan è grande e rimane tale, un club incredibile. Lo sanno tutti. È diverso dal Leverkusen che è un piccolo club, ma gioca sempre in Champions League. Sono venuto a Milano con tutto il cuore e voglio giocare in Champions con i rossoneri. È lì che deve essere il club. Penso sia il momento in cui devo decidere bene perché la prossima stagione è l'ultima. Devo decidere con il mio agente".

Serie A Ibrahimovic allontana il Milan: "Non sono da Europa League, gioco per vincere o sto a casa" IERI A 06:41

La differenza tra Gattuso e Pioli

"Il primo anno non ho giocato come volevo. Il secondo anno giocavo meglio giorno dopo giorno e quando è arrivato Gattuso mi ha dato molta energia, spingendomi molto. A volte mi ha lasciato giocare nel mio ruolo, ma tatticamente non era come Pioli, è più difensivista. Con Pioli giochiamo in modo aggressivo e sempre in maniera offensiva".

Su Ibrahimovic

"L'età è quella che è, ma si sente giovane in campo perché non vuole mai rinunciare.Ha una grande passione e vuole vincere ogni volta. Quando perde, è davvero arrabbiato. È un leader nel nostro team: ci aiuta molto anche fuori dal campo, ci sentiamo davvero a nostro agio con lui. Dopo l'allenamento, mi dà sempre alcuni consigli su cosa posso fare meglio sul campo. È un vero leone, basta vedere come si allena e gioca".

Sulle vicende societarie

"Da quando sono qui le cose cambiano sempre. Mi sono già allenato con 4 allenatori e dirigenti, la stabilità non è come prima al Milan. Tutti cercano di fare il meglio per il club ma manca qualcosa. Spero di poter riportare il Milan a quello che era prima".

Play Icon WATCH Come cambia il Milan se dovesse acquistare Szoboszlai 00:01:34

Serie A Ibrahimovic non solo mascotte, ma perno del nuovo Milan: Rangnick deve puntare sullo svedese 08/07/2020 A 09:06