Capello: "Serie A come il Mondiale, si deve tornare a giocare. Milan? Il Governo è messo peggio..."

L'ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, ospite di Rai Radio1 a 'Un Giorno da Pecora', è decisamente a favore della ripartenza.

Il Milan? Mi piacerebbe capire dove stiamo andando. Un po' come il Governo

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Fabio Capello a proposito del club rossonero e della ripartenza del calcio. "Chi è messo peggio tra il Governo e i rossoneri? Il Milan non si è ancora mosso, il Governo si muove agitandosi da tutte le parti senza una linea ben chiara". Quindi paradossalmente è in una condizione migliore il Milan? "Assolutamente sì", ha scherzato l'ex allenatore di Juve e Real.

La ricetta di Capello per ripartire

"Io sono per ripartire, per tanti motivi. Ci sono centinaia di persone che lavorano intorno al calcio, e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi anche perché psicologicamente darebbe un po' di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Credo che sarebbe molto importante, anche se ci sono tante problematiche". Per l'ex allenatore, tra gli altri, di Milan, Roma e Juventus, è necessario un cambio di prospettiva per quel che riguarda lo svolgimento delle ultime giornate di campionato:

Bisogna pensare di fare come in un Mondiale. Quando si gioca questa competizione si resta chiusi per quaranta giorni. Se si fanno queste cose con attenzione si può giocare in tutti gli stadi

"E' importante comunque provare a ripartire – ha aggiunto il tecnico friulano -. Se i calciatori sono in forma? Si sono allenati sempre in palestra, correndo dritto, mentre nel calcio non è così. Per tornare in forma e fare una cosa molto breve direi che servono 20 o 25 giorni. Io sono favorevole anche a fare quattro o cinque cambi, giocando ogni tre giorni sarebbe utile ma purtroppo questa proposta pare sia già stata bocciata".

Il tecnico ha anche parlato di come ha affrontato in prima persona la quarantena: "Ho guardato la tv, ho letto libri e ho aiutato mia moglie a pulire un po' la casa. Ho anche provato a cucinare qualche volta, degli spaghetti all'olio, molto semplici. Non ho rivisto le mie partite, non le rivedo mai, ho rivisto quelle del Mondiale 2006 e ho gioito moltissimo".

Riguardo al suo futuro, Capello ha confermato di avere le idee abbastanza chiare: "Se mi è tornata la voglia di sedermi in panchina? No, assolutamente".

