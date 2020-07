Capolavoro di Politano al 95'! Il Napoli regola l'Udinese al San Paolo e aggancia il Milan

Esulta in extremis Gattuso, Napoli vittorioso sull’Udinese al San Paolo. Apre le danze il solito Rodrigo De Paul, pareggia i conti il redivivo Arek Milik poi Politano estrae il jolly al 95esimo e regala la vittoria agli azzurri. Il Napoli ritrova così i tre punti e aggancia il Milan, l’Udinese rimane al palo e ringrazia il Genoa vittorioso sul Lecce terz’ultimo della classe.

Un Napoli a tratti lezioso e con la testa inesorabilmente rivolta alla Champions League pesca la vittoria interna contro una buona e organizzata Udinese grazie al tiro da tre punti di un sontuoso Matteo Politano. Mentre impazzano le prove tecniche di Barcellona, Gattuso si toglie lo sfizio di agganciare il "suo" Milan in classifica. Per l'udinese l'appuntamento con la salvezza è (solo?) rinviato.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian (80’ Elmas), Lobotka (71’ Demme), Zielinski (80’ Allan), Callejon (70’ Politano), Mertens (30’ Milik), Insigne

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace (89’ Trost-Ekong), De Paul, Zeegelaar (81’ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (90’ Sema). All.: Gotti.

Gol: 31’ Milik, 95’ Politano; 22’ De Paul

Assist: Fabian Ruiz, Hysaj; Zeegelaar

Ammoniti: Koulibaly, Elmas, Milik Demme; Becao

La cronaca in 6 momenti chiave

Minuto 22: DE PAUL!!! GRAN GOL!!! INTERNO DESTRO!!!Bravo Zeegelar a scendere sulla sinistra e tagliar l'area col cross!! Bravissimo anche Nestorovski ad apparecchiare!!

Minuto 31: GOOOOOOL!! MILIK in spaccata su assist di Ruiz!! Subito in rete!!! 1-1!!!

Minuto 60: ZIELINSKI!!! TRAVERSA E RIGA!!! Ci mette la manona Musso comunque!!!

Minuto 70: OSPINAAA!!! MA CHE PRENDE!! CHE HA PRESO!!! Miracolo su sinistro secco di Lasagna!!!

Minuto 83: KOULIBALY!! AUTOPALO!!! Che salva da gol certo di De Paul!!

Minuto 95: GOOOOOOL!! GOOOOOL!!! POLITANO!! SINISTRO PAZZESCO!!! 2-1!

MVP

POLITANO – Entra e decide il match con bordata terrificante dal limite. Il primo gol con la maglia del Napoli è una favola.

Fantacalcio

Promosso

Rodrigo DE PAUL – E’ in una forma strabordante e si vede. Apre le danze con timing perfetto in inserimento e destro chirurgico in buca d’angolo. Pronto per una grande.

Bocciato

José Maria CALLEJON – A corrente alternata, senza incidere più di tanto nel match.

