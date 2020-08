L'etichetta di attaccante che segna ovunque si adatta perfettamente a Caputo. Anche perché è la pura e semplice verità. La sua carriera inizia dalle giovanili del Toritto. Poi il salto in prima squadra dove comincia a cimentarsi sui campi della Prima categoria. La sua è una lenta ma inesorabile progressione, un gradino alla volta verso il calcio che conta: i 14 gol in Promozione col Toritto nel 2005-06 gli valgono la conquista dell'Eccellenza con l'Altamura. L'anno successivo (2007-08) è in Serie C2 col Noicattaro (11 gol in 29 partite) ed è quello l'anno della prima svolta. Antonio Conte si accorge di lui e lo chiama al Bari dove brilla (10 gol) e contribuisce alla promozione in A dei galletti. Da lì in poi inizia una sorta di pellegrinaggio tra Salernitana, Siena e ancora Bari. Con i pugliesi segna il suo primo gol in Serie A, il 28 novembre 2010, e sempre con i pugliesi (dopo lo stop di un anno a causa di una squalifica legata al calcioscommesse) segna con regolarità nel campionato cadetto.