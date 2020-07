Caso Brozovic, dopo il ritiro della patente arriva l'ironia sui social

Il croato ironizza sui propri social sul il ritiro della patente avvenuto dopo essere risultato positivo all’alcoltest lo scorso sabato notte.

di Samuele Ragusa - Un’altra risposta in stile ‘’epic Brozo’’. Dopo l’alcoltest risultato positivo ed il conseguente ritiro della patente avvenuto nello scorso weekend, Marcelo Brozovic ha voluto sdrammatizzare sui propri social ironizzando sulla propria sobrietà: ‘

Promesso…solo acqua!

Questa la descrizione dell’ultima foto postata sul profilo instagram, accompagnata come ormai di consueto da commenti e risate dei compagni di squadra, attuali e non, del centrocampista croato.

Uno sgarro costato caro…

Sebbene il limite di 0,5 (grammi di alcol per litro di sangue) previsiti dalla legge fosse superato davvero di pochissimo, con Brozovic che ha fatto riscontrare un tasso del 0,54, il piccolo eccesso è costato davvero caro al croato, che oltre al ritiro della patente ha dovuto far fronte ad una multa legata alla targa tedesca della macchina, ancora intestata a una società con sede a Monaco di Baviera nonostante il giocatore sia residente in Italia da più di 60 giorni, e a quella di 100.000 euro inflitta dalla stessa società interista che, comunque, ha preferito non optare per la sospensione del giocatore.

Lo sfottò dei social

Come ormai di consueto, il fatto non è passato inosservato al popolo dei social, che non ha esitato un attimo per esporre alla gogna mediatica il centrocampista nerazzurro. Sfottò, ironia e condanne morali, al quale lo stesso Brozovic nelle ultime ore ha voluto rispondere con la stessa moneta.

