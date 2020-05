Caso partitelle: la FIGC manda gli ispettori agli allenamenti di Lazio e Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport la Procura federale avrebbe deciso di monitorare da vicino le modalità delle sedute di allenamento dei biancocelesti a Formello e dei partenopei a Castelvolturno. La visita a pochi giorni dalla rivelazione del Corriere della Sera secondo cui la squadra di Simone Inzaghi, violando la regola degli allenamenti individuali, si sarebbe cimentata in partitelle 3 contro 3.

Nei giorni scorsi aveva fatto molto rumore la rivelazione del Corriere della Sera secondo cui la Lazio, in aperta violazione delle regole in materia di allenamenti individuali previsti dal Dpcm dello scorso 26 aprile, sarebbe solita far sostenere ai propri giocatori delle vere e proprie partitelle di allenamento 3 contro 3 presso il centro sportivo di Formello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a seguito di queste voci la Procura federale avrebbe inviato degli ispettori a monitorare la modalità degli allenamenti non solo del club biancoceleste, ma anche del Napoli. Dai controlli non sarebbe emerso alcun tipo di irregolarità.

Gattuso: "Il Napoli non ha nulla da nascondere"

La Gazzetta dello Sport riporta anche un virgolettato di Gennaro Gattuso: il tecnico del Napoli, sospreso dalla visita degli ispettori a Castelvolturno, avrebbe infatti spiegato che quella azzurra "è una società modello che non ha nulla da nascondere". Non solo: avrebbe inoltre promesso agli stessi ispettori l'invio delle immagini degli allenamenti dei giorni scorsi, effettuati anche attraverso il ricorso a droni, per dimostrare l'assoluta legittimità dei comportamenti dei giocatori e dello staff tecnico del Napoli.

