Cassano sta con Chiellini: "Se dice certe cose avrà i suoi motivi. Balotelli? Un bambino"

Nel corso di una diretta Instagram con Christian Vieri, Fantantonio si schiera apertamente dalla parte del capitano della Juventus: "Chiellini in campo è da ammazzarlo, ma fuori è uno dei ragazzi più intelligenti che ho conosciuto. Sono stato dieci anni in Nazionale con lui e lo conosco bene: è educato e serio, un ragazzo eccezionale".

Come suo solito, Antonio Cassano non usa giri di parole per esprimere un concetto e prende ancora una volta una posizione chiarissima. Fantantonio, protagonista di una diretta Instagram con Christian Vieri, si schiera apertamente dalla parte di Giorgio Chiellini nella polemica scatenata dallo stesso capitano della Juventus che, anticipando la propria autobiografia, ha rivolto parole durissime nei confronti di Mario Balotelli. Cassano la pensa così:

Mario lo conosco superficialmente, è un bambino, un bravo cristo. Quanto a Giorgio (Chiellini ndr) in campo è da ammazzarlo, ma fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che ho conosciuto. Se ha detto queste cose avrà avuto i suoi motivi: non mettiamoci in mezzo a questo casino. Comunque mi farò mandare il libro. Con Chiellini sono stato dieci anni in Nazionale e lo conosco bene: è educato, serio, un ragazzo eccezionale

Serie A Tutti contro Balotelli: da Mourinho a Chiellini, le bordate a Super Mario dal 2010 a oggi DA 4 ORE

La battuta su Totti

Adesso vuole fare il procuratore, ma perché non viene con noi due in televisione? Vuole scoprire talenti? Allora deve venire con me

Sulla ripresa della Serie A

Dalle dichiarazioni di Spadafora dubito che possano ricominciare. Io dico che chi parla con maggior cognizione di causa è Giovannino Malagò, non va mai oltre, è il numero uno

Play Icon WATCH Handanovic, Brozovic e compagni all'allenamento dell'Inter 00:00:27

Serie A Felipe Melo risponde a Chiellini: “Io rissoso? Lui se la fa sempre addosso” DA 8 ORE