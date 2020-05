Cellino: "Balotelli non ha più la testa a Brescia, siamo delusi"

Il presidente delle Rondinelle interviene a Telelombardia e parla dell'ex attaccante della Nazionale. "Speravo che l'aria di casa gli facesse bene"

C'è delusione e rassegnazione nelle parole di Massimo Cellino quando parla di Mario Balotelli. Il presidente del Brescia è intervenuto ai microfoni di Telelombardia e ha parlato della situazione dell'ex attaccante della Nazionale, che martedì non si è presentato all'allenamento delle Rondinelle.

Forse il problema Balotelli è anche ingigantito. Mario è un ragazzo particolare ed è anche scontato che con la testa non sia più con noi, niente di diverso da come è sempre stato.

Dopo il girovagare tra Italia e Inghilterra e le ultime avventure in Francia, il Brescia sembrava essere l'ultima occasione di rilancio per il 29enne Balotelli, che in una piazza non così esigente e vicina alle sue origini poteva trovare la tranquillità necessaria per rendere al meglio. Ma così non è stato, con solo 5 gol all'attivo e un impatto meno forte delle attese. "Perché non ha reso? - prova a spiegare Cellino - C'entra anche la sua gestione specie all'inizio quando c'era Corini che gli voleva bene ed è stato anche un po' viziato. Ad esempio venivano accettati un po' dei suoi ritardi. È sbagliato imputare tutto solo a Mario, però la delusione c'è e forse c'è anche da parte sua. Gli volevo bene, speravo che l'aria di casa e la voglia di Nazionale lo facessero andare bene. Siamo tutti delusi".

