Il presidente del Brescia non le manda a dire e ce l'ha ancora con Balotelli per il suo mancato impegno durante la stagione che può vedere la retrocessione immediata delle Rondinelle in Serie B. Poi non manca un "Questo è un calcio farlocco. È una ripartenza forzata dopo tre mesi di sosta, ma siamo dovuti ripartire per evitare la debacle finanziaria del sistema".

Torna a parlare Massimo Cellino e il presidente del Brescia non si risparmia. Mostra di nuovo il suo dissenso contro Balotelli, proprio perché al Brescia si fanno sacrifici per avere certi giocatori... Poi su Tonali e la ripresa - a tutti i costi - del calcio italiano. Un calcio, a suo dire, farlocco.

Braccio di ferro con Balotelli? Dovete chiedere a lui. Il Brescia non è la Juventus o il Real Madrid, per avere Mario Balotelli abbiamo fatto un sacrificio economico per fargli un contratto, era il nostro grande sogno. [Massimo Cellino a La politica nel pallone]

Il calcio riprende, come il suo Brescia. Ma Cellino resta ancora dubbioso su questa ripartenza fatta a tutti i costi.

Questo è un calcio farlocco. È una ripartenza forzata dopo tre mesi di sosta, ma siamo dovuti ripartire per evitare la debacle finanziaria del sistema

Se facessimo tanti punti quanto i tamponi saremmo primi... Abbiamo speso 100 mila euro in esami nel giro di 10-12 giorni. Non capisco poi perché versiamo in tasse il 60% delle nostre entrate e non abbiamo diritto ad avere i tamponi dalle strutture mediche

Le società hanno parecchi problemi economici, i calciatori non vogliono capire che denari non ce ne sono e non bisogna avere vergogna di dirlo. Stiamo facendo un grosso sacrificio per non far crollare il sistema e stiamo facendo pagare il conto anche al pubblico senza chiedere scusa. Lo stadio deve tornare, il calcio senza pubblico non è calcio

Capitolo salvezza. Il Brescia è ultimo in campionato a quota 16 punti, a -9 dalla zona salvezza. Mancano 'solo' 12 giornate. Questo Brescia ce la può fare?

Io alla salvezza ci credo ma non molto, ma Diego Lopez e almeno un 60% della squadra ci credono e per rispetto a loro ci devo credere anch’io

Poi su Tonali. Che fine farà a settembre?

Le valutazioni le fanno le domande e le offerte. Finora c’è stata qualche telefonata, ma non ho approfondito, mi viene difficile parlarne dopo tutto quello che è successo. Spero che il ragazzo giochi a pallone e si diverta come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci portino a un’altra problematica che limiti le nostre percentuali di salvezza. Inter e Juventus? Sono due società che hanno dimostrato di essere interessate al calciatore, me l’hanno chiesto anche altre, lui vuole rimanere in Italia e lo asseconderemo

