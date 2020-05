Cellino rompe con Balotelli: "Un errore portarlo a Brescia. Se retrocediamo andrà dove vuole"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino chiude la porta a Mario Balotelli. Alla BBC il presidente delle Rondinelle si dichiara pentito di aver scommesso sul 29enne attaccante ex Inter e Milan. In caso di retrocessione, il suo contratto verrà rescisso.

Quella tra il Brescia e Balotelli non è stata la favola che tutti ci aspettavamo. Un ritorno nella città che lo ha visto crescere non è bastato per ammorbidire alcune scomode dinamiche sottese al rapporto tra squadra e giocatore. In poco tempo Balotelli ha dimostrato disinteresse per le sorti del Brescia: l'intesa col progetto tecnico non c'è mai stata, ed ora il giocatore ha smesso di presentarsi agli allenamenti. Il presidente Cellino ne è al corrente, e chiude prontamente la porta a SuperMario:

Portarlo al Brescia è stato un errore. Non è interessato al futuro del club, penso non voglia più stare in Italia.

Mario segue l’ambizione, ma i risultati del Brescia non gli permettono di assolvere alcun grande progetto. Cellino invece gli chiede di mostrare attaccamento alla maglia, abnegazione nella lotta salvezza, ma Balotelli ha sempre risposto con insofferenza, svilito.

Portarlo a Brescia, nella sua città, pensavo lo spingesse ad impegnarsi molto, ma al tempo stesso penso sia stato gestito male dal mio precedente allenatore.

Le sue prestazioni, al ritorno in Serie A, sono state deludenti: 5 gol in 19 presenze sono troppo pochi per un candidato stabile alla cerchia della Nazionale. Le proposte dall’estero non mancano: Brasile, Turchia e Stati Uniti le mete più gettonate per mettere una pietra sopra ad un progetto che ha avuto respiro breve.

Non è interessato al futuro del club, perché ha un contratto per la Serie A ma non per la B. Se retrocediamo sarà libero di andare dove vuole e penso che non gli piaccia più stare in Italia.

