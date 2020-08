Cessione Roma, non solo Friedkin: prende campo l'ipotesi Al-Baker

Le prime settimane di agosto potrebbero essere quelle decisive: la Roma sembra essere arrivata al momento della svolta societaria. Per il dopo Pallotta sembra, però, potersi concretizzare una volta a due: l'ormai noto imprenditore statunitense Dan Friedkin dovrà vedersela con l’eccentrico Al-Baker.

Il campionato è ormai stato messo alle spalle, l'Europa League è alle porte, ma nelle ultime ore a tenere banco in casa Roma non sono state certo le vicende legate al campo da gioco. Il cambio societario chiesto a gran voce da buona parte della tifoseria sembra davvero pronto a concretizzarsi, ma per mettere le mani sul club giallorosso si profila all'orizzonte un'autentica corsa a due: non solo Dan Friedkin per il dopo Pallotta, dal Kuwait l’imprenditore Fahad Al-Baker sembra davvero fare sul serio.

Inserimento a sorpresa

A sganciare la bomba mediatica negli scorsi giorni è stato proprio lo stesso Al-Baker che, prima attraverso i propri canali social e poi in diretta televisiva, ha annunciato di aver presentato un'offerta a Pallotta per l'acquisizione del club capitolino.

Entro dieci giorni saprete, io sono ottimista

Così l’imprenditore ha voluto ribadire la concretezza delle sue volontà, riscontrando dopo una prima fase di incertezza e sorpresa il pieno apprezzamento dell’attuale presidente giallorosso James Pallotta che, nonostante l'offerta vincolante già presentata da Friedkin, sembrerebbe maggiormente ben disposto nell’affidare la società al kuwaitiano visti i diversi tentativi già andati a vuoto nella più avanzata trattativa con l'imprenditore statunitense.

Verso lo sprint finale

La cifra attuale presentata da Friedkin si aggirerebbe intorno ai 500 milioni, una cifra che consentirebbe di risanare i debiti e di poter gettare le nuove basi per la Roma del futuro. Al-Baker, però, dalla sua ha il pieno gradimento dell'attuale presidente, che insieme ad un’offerta pronta a concretizzarsi nell’immediato futuro, potrebbe rivelarsi la carta vincente per aprire una volta per tutte un nuovo capitolo della storia giallorossa. Lo sprint finale per il futuro della Roma è partito e tra conferme, possibili scivoloni e cadute, solo le prossime settimane sapranno dirci chi la spunterà in questa volata a due.

