Che Juventus ritroviamo dopo il Coronavirus? Tra novità, bollettino medico e casi mercato

Si riparte con Coppa Italia e poi Serie A; facciamo il punto in casa Juventus: formazione, novità tattiche, infortuni, squalifiche e casi mercato. Il borsino a tutto tondo del momento dei bianconeri al momento della ripartenza del calcio in Italia.

Riparte il calcio in Italia. Il prologo della Coppa Italia prima, con semifinali e finale concentrati nel giro di 5 giorni darà poi il via allo sprint che porterà la Serie A a concludersi entro i primi di agosto, rispettando le direttive UEFA e lasciando così alle squadre rimaste la possibilità di giocarsi le coppe europee. E allora proviamo a fare il punto della situazione. Come sta la Juventus? Da dove riparte? Con chi e quali novità? Un punto della situazione a 360° per capire le ambizioni dei bianconeri in questo finale di una stagione unica e irripetibile – speriamo – nella sua unicità.

Formazione prima della sosta: 4-3-3

Una sosta forzata che probabilmente ha detto davvero male alla Juventus, che poco prima dello stop aveva trovato contro l’Inter, esattamente come successo all’andata, la sua partita più bella e convincente della stagione. Nel 2-0 con cui gli uomini di Sarri avevano superato quelli di Conte allo Juventus Stadium, la Juventus aveva per la prima volta brillato sotto tutti gli aspetti: ritmo alto, baricentro della squadra, costruzione del gioco. Aspetti che erano sembrati in qualche modo coincidere con le “novità tattiche” introdotte da Sarri in mezzo al campo: Bentancur e non Pjanic in cabina di regia; e finalmente la qualità di Ramsey nelle giocate in mediana nel ruolo naturale di mezzala. Un 4-3-3 che aveva previsto però l’iniziale esclusione di Dybala, subentrato poi ed esaltatosi da falso 9 nel momento in cui Higuain era uscito dal campo.

Infortuni, squalifiche e rientri: fuori Higuain, si rivede Chiellini

Da questo punto di vista dunque sarà interessante capire se Sarri vorrà ripartire proprio da lì. Anche perché tra gli infortunati eccellenti è subito finito Gonzalo Higuain, alle prese con problemi muscolari che ne impediranno con ogni probabilità la disponibilità fin dall’inizio. Insieme a lui alla Juventus continua a lavorare a parte in questi giorni di avvicinamento anche Aaron Ramsey, che nonostante l’inattività di conferma con quella che è stata la croce della sua carriera: una muscolatura di cristallo.

Il lungo stop ha però permesso di recuperare tutti gli altri acciaccati e i lungodegenti. Dopo la sosta infatti sarà più caldo anche il nome di Giorgio Chiellini, che già si era rivisto in campo nella sfida di metà febbraio al Brescia ma che adesso può tornare a essere preso in considerazione sul serio. Il posto di de Ligt, comunque, almeno per il momento, non dovrebbe essere in discussione.

Unico indisponibile certo resta dunque solo Merih Demiral, la cui operzione dopo la lesione del crociato del ginocchio sinistro l'ha tenuto fuori a lungo e sarà recuperabile presumibilmente da inizio luglio.

Chiellini Bonucci, Juventus-Brescia 2020 Credit Foto Eurosport

L’uomo più atteso: non solo Cristiano Ronaldo

Difficile fare un solo nome dentro una rosa di talenti così ampia come quella della Juventus. Si potrebbe indicare forse Paulo Dybala, colpito per altro dalla positività al COVID-19 e per 50 giorni positivo al virus. Inevitabile non indicare anche Cristiano Rolando, trascinatore della Juventus in termini statistici. Prima dello stop forzato per tutti CR7 viaggiava all’invidiabile media di 21 gol in 22 presenze in campionato. Sarà in grado di riprendere confermando di fatto la media rete di un gol a partita? Un altro nome molto interessante però potrebbe essere quello di Rodrigo Bentancur.

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, Juventus Credit Foto Getty Images

Novità tattiche: Bentancur il nuovo regista?

Già perché se di novità tattiche in casa Juve non ce ne dovrebbero essere troppe, è negli interpreti la vera rivoluzione. Sarà appunto Bentancur il nuovo regista del centrocampo bianconero? La partita con l’Inter già citata ha confermato come sia quello il suo ruolo migliore: in tutti gli esperimenti stagionali da mezz’ala o in altre alternative, l’uruguaiano non aveva convinto. Tutte le migliori prestazioni invece erano arrivate nel ruolo di Pjanic, ovvero quello di regista puro, di uomo con il compito di far partire l’azione. Negli esperimenti tattici – tra cui quello allo Stadium qualche giorno fa – Bentancur è stato schierato da Sarri nei titolari proprio in quella posizione. Un concetto su cui il tecnico avrà certamente avuto tempo e modo di riflettere durante questa lunga pausa, che da un certo punto di vista potrebbe anche essere servita a chiarire definitivamente le idee.

Gonzalo Higuain, Rodrigo Bentancur, Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Casi mercato: Miralem Pjanic

E così, potrebbe non essere una casualità anche quella che ha visto diventare Miralem Pjanic il nome più chiacchierato dal punto di vista del mercato juventino durante questa sosta. Il regista bosniaco è stato offerto al Barcellona ed è entrato in tantissimi rumors riguardanti varie trattative. La stagione abbastanza deludente di Pjanic fino a prima dello stop sembra aver messo un po’ il bosniaco alla porta, facendolo diventare anche un potenziale pedina di scambio. Spesso non sono casuali queste voci quando si parla della Juventus, con i nomi di cui spesso si è parlato poco in chiave mercato che improvvisamente entrano in tante trattative. Come quasi a voler dire che il futuro è già stato segnato.

Miralem Pjanic Credit Foto Getty Images

Vedremo se sarà effettivamente così per Pjanic, come vedremo anche il futuro di Higuain e Rabiot, due dei giocatori di cui si è più discusso durante la sosta. Il primo per casistiche legate anche a problemi di famiglia in Argentina, l’altro per qualche resistenza di troppo nel momento di rientrare a Torino mal digerita dal management bianconero.

